CCR discuta sesizarea in legatura cu un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Instanta suprema si Parlament. Sefa ICCJ, Cristina Tarcea, sustine a trimis o statistica la CCR in care demonstreaza ca in perioada 2003-2018 au fost solutionate 170 care intra sub incidenta legii 78/2000.



"Sub acest amendament, deocamdata nu putem specula asupra efectelor, deci unei eventuale decizii de admitere asupra cauzelor definitive. Tocmai am trimis o statistica ieri (marti -) la CCR in care am aratat ca in perioada 2003-2018 au fost solutionate 170 de cauze, care intra sub incidenta Legii 78/2000", a spus Tarcea la CCR, citata de stiripesurse.ro. Chestionata cum isi explica faptul ca timp de 15 ani nimeni nu a invocat o ilegalitate a compunerii instantelor specializate, raspunsul sefei ICCJ a fost: "Sigur ca exista o explicatie, completurile au fost alcatuite conform legii". Citeste si: Iordache, la CCR: ICCJ a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea legea Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie. Pe 25 martie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat ca a sesizat Curtea Constitutionala privind un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Instanta suprema. Sesizarea a fost facuta in perioada in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile lui Florin Iordache. In calitatea sa, Florin Iordache a depus la CCR o sesizare in care sustinea ca exista un conflict de natura constitutionala intre Inalta Curte si Parlament, deoarece cei de la ICCJ nu au constituit completurile specializate asa cum prevede Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

