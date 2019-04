Augustin Lazar sustine, miercuri, interviul cu o comisie condusa de ministrul Justitiei pentru obtinerea unui mandat de procuror general.



"De ce sa am emotii? E al nu stiu catelea examen pe care il sustin. Nu am emotii", a spus Augustin Lazar, potrivit Stiripesurse.ro.

Augustin Lazar si-a depus candidatura pentru al doilea mandat, in contextul in care este vizat de o procedura de revocare, ajunsa acum in instanta.

Alti trei candidati vor sustine examenul astazi, urmand ca ministrul sa anunte daca vreunul dintre ei va fi propus pentru functia de procuror general