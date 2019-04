Lucia Hossu-Longin, regizorul documentarului "Memorialul durerii", sustine ca Augustin Lazar "nu are constiinta".



"Eu m-as bucura daca domnul procuror general si-ar da demisia. Ar fi intr-adevar un final al acestor seri de dezbateri.

Stiti ca una dintre marturiile lui Mikos era: Dar stiam noi cand faceam atatea acte ingrozitoare ca va veni 1989? Pentru domnul Lazar nu a venit 1989! A fost un vis urat. A trecut. El se considera ca e tot in anii aia in care poate sa minta, sa faca ce vrea. N-are constiinta. Nu intelege. Nu vrea sa inteleaga. In mod normal, pana acuma, putea sa curme, sa opreasca toata aceasta pierdere. Nu trebuie sa dam inapoi. Filmele mele ma obliga sa stau in picioare si sa veghez la eroii mei. Nu vreau sa se atinga nimeni de ei. Iar domnul Lazar, cu atitudinea asta absolut inexplicabila, nu stie. Ce lege ai aplicat? Eu am vazut un regulament de penitenciar - se obtinea greu in anii '90 - nu exista nicaieri torturarea detinutilor, nu exista izolare o zi apa, o zi fara apa si fara mancare. Toate astea sunt inventii ale cadrelor din penitenciare", a spus Lucia Hossu-Longin, potrivit Dcnews.