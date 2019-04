Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat luni ca nu este ofiter, subofiter, agent sau colaborator al fostei Securitati sau al vreunui serviciu de informatii.



El a declarat intr-o conferinta de presa ca doreste sa faca o serie de precizari din respect pentru colegii sai si adevar - o valoare care i-a ghidat intotdeauna viata si activitatea sa profesionala.

Lazar a sustinut ca nu are niciun fel de emotie pentru orice verificare s-ar realiza in arhivele CNSAS.

"In ultimele zile, cateva institutii de presa mi-au atribuit fapte pe care nu le-am facut, mi-au pus etichete de natura sa ma decredibilizeze ca om, ca magistrat, ca roman. Este prima data in viata cand mi se intampla asa ceva si este suprinzator si pentru un procuror foarte experimentat cu o cariera foarte indelungata. In acest context, fac urmatoarele precizari: Nu sunt ofiter, subofiter, agent sau colaborator al fostei Securitati sau al vreunui serviciu de informatii. Am facut si eu armata (...) si sunt rezervist al Armatei Romane la arma geniu", a declarat Lazar.