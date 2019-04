Chestionata in legatura cu avertismentul prim-vicepresedintelui CE Frans Timmermans conform caruia PSD ar risca excluderea din PSE din cauza situatiei statului de drept in Romania, eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a mentionat ca nu se stie daca olandezul va trece pragul electoral la el in tara.



"Oamenii spun asa: ca sa ai reprezentativitate la Bruxelles, trebuie sa fii in primul rand dorit acasa la tine, sa fii votat acasa la tine. Frans Timmermans pana la urma nu stim daca trece pragul electoral la el in tara. Pentru doar cateva luni (mai este prim-vicepresedintele Comisiei Europene - n.r.). Subiectul principal sunt alegerile europarlamentare", a spus Gabriela Zoana la RFI. In egala masura, ea a fost intrebata ce va transmite PSD presedintelui Klaus Iohannis la consultarile de vineri de la Cotroceni pe marginea referendumului pe justitie: "Eu va spun ce i-a transmis UE si anume Comisia de la Venetia, i-a transmis atat presedintelui Iohannis, cat si tuturor statelor membre ca in ziua alegerilor europarlamentare nu este recomandat sa se organizeze nici un fel de referendum. Este pacat ca atat presedintele Iohannis si in general Opozitia nu au inteles pana acum importanta alegerilor europarlamentare si nu au inteles cat de important este ca romanii sa constientizeze faptul ca suntem cetateni europeni, trebuie sa ne implicam in mod activ si mai ales sa avem grija sa trimitem la Bruxelles patrioti, oameni care sa-si respecte tara, sa voteze pentru Romania. E dezamagitor din punctul meu de vedere si bineinteles si Uniunea Europeana este suparata pe presedintele Iohannis pentru lucrul acesta, pentru ca jucam ping-pong, cand ne convine, tinem cont de Comisia de la Venetia, tinem cont de autoritatile europene, cand nu ne convine si avem un interes personal, propriu, de campanie electorala. Cand vorbesc de campanie electorala, ma refer strict pentru prezidentiale, sarim etape, ne batem joc de institutiile fundamentale", a adaugat ea, citata de stiripesurse.ro.

