Ion Cristoiu reactioneaza dupa ce fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata de procurorii militari pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii in dosarul "Revolutiei din decembrie 1989".

"As vedea tot ce s-a intamplat luni, declaratia de presa a dlui Augustin Lazar, comunicatul Parchetului si comunicatul de la Cotroceni, toate trei sunt niste documente care arata clar ca statul roman, nu istorici, nu jurnalisti, nu cercetatori, si-a asumat teza ca in decembrie 1989 a avut loc o lovitura de stat si nu o Revolutie. Aceasta este principala concluzie. Eu sunt primul jurnalist roman si poate si in plan european care am scris in februarie 1990, am pus la indoiala teza oficiala la vremea respectiva a Revolutiei si am spus ca a fost o lovitura de stat. Dar, una este sa scriu eu, sa sutin eu, una este sa sustina istoricii, jurnalistii, alta este ca aceasta teza si voi spune imediat cate pericole implica ea, e asumata oficial de statul roman.

Pentru ca trimiterea in judecata a lui Ion Iliescu si a inca doua persoane, sub acuzatia ca au alcatuit un grup preconstituit in decembrie 1989 ca sa puna mana pe putere, asta inseamna ca nu a fost vorba nu de o Revolutie, ci de o lovitura de stat impotriva regimului Ceausescu. Principala concluzie este aceasta: regimul Ceausescu este reabilitat. Deoarece una e sa fie rasturnat de o revolta, una e sa fie rastrurnat de o revolutie si una e sa fie rasturnat printr-o lovitura de stat. Inca o data, reamintesc formula din comunicatul Parchetului, de un grup preconstituit. Deci inante de decembrie 1989 s-a constituit un grup condus de Ion Iliescu, care a dat aceasta lovitura de stat, l-a rasturnat pe Nicolae Ceausescu ca sa puna mana pe putere. Asta e principala concluzie. Si anume ca regimul Ceausescu este reabilitat", sustine Cristoiu, citat de flux24.ro.