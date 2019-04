Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, sustine ca, in mod normal, CCR ar trebui sa respinga sesizarea privind existenta unui conflict juridic pe tema completurilor specializate in coruptie.



"In mod normal, Curtea Constitutionala ar trebui sa respinga aceasta sesizare pentru ca, nu intotdeauna, cand judecatorul incalca legea se declara un conflict juridic de natura constitutionala intre instanta si Parlamentul legiuitor. In mod normal, in cazurile in care se incalca legea, cel care sufera din aceasta incalcare poate sa foloseasca caile de atac prevazute de lege. In penal exista cale de atac. Daca completul de trei era ilegal constituit, putea sa se invoce aceasta nelegala constituire a completului in calea de atac. Daca nu s-a facut, inseamna ca cel care a fost judecat si-a asumat si a fost de acord cu aceasta sentinta.

Deci nu poti sa vii dupa ani de zile sa spui ca s-a creat un conflict juridic si sa iei de la capat procesele.Este atat de evident ce se urmareste prin cererea asta incat n-are rost sa mai discutam. Este evident ca se urmareste sa se anuleze toate sentintele, sa se reia judecata pentru ca, in cele mai multe dintre situatii, in felul acesta s-ar ajunge la prescriptia raspunderii penale", a spus Zegrean pentru b1.ro, conform stiripesurse.ro.