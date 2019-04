Un copil in varsta de 3 ani a murit in urma unui incendiu care a izbucnit marti dimineata intr-o casa din localitatea Pausesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Iasi, Silvia Bolohan.



Conform ISU Iasi, copilul a fost scos din locuinta in stare critica, cu arsuri pe corp, in urma incendiului care a izbucnit in locuinta sa din satul Pausesti, comuna Dumesti.

"Echipajele au ajuns la locul solicitarii. Copilul de 3 ani a fost scos din casa de tata. Prezenta arsuri grave. A fost declarat decesul copilului", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Iasi, potrivit Stiripesurse.ro.

Deocamdata nu se stie din ce cauza a izbucnit incendiul, urmand sa se desfasoare verificari.