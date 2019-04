Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a vorbit la telefon si a schimbat mesaje cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.



"Si eu am gresit, si ea a gresit. Nu pun in balanta care a gresit mai rau, dar totusi sunt mai multe lucruri care ne unesc. Din partea mea e deschidere totala si am si rugat colegi din guvern sa aiba o discutie serioasa cu functionarii din primarie ca sa duca la capat cateva chestriuni importante, ca sa nu intre in blocaj din cauza unor prevederi financiare.

Am vorbit la telefon, am schimbat mesaje", a precizat liderul PSD, luni seara, la Romania TV, potrivit Stiripesurse.ro.