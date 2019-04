Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, luni, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, decizia fiind definitiva.



UPADATE 12:50 - "Ma voi adresa CEDO", a declarat fostul procuror.

Curtea suprema a admis, in parte, actiunile disciplinare conexe si aplicarea sanctiunii disciplinare constand in "excluderea din magistratura", decisa prin hotararea CSM din 30 ianuarie 2018, informeaza Hotnews.ro.

"Caseaza, in parte, hotararea atacata, in sensul ca respinge actiunile disciplinare conexe formulate de Inspectia Judiciara impotriva procurorului Negulescu Mircea, pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. b) si lit. i) teza intai din Legea nr. 303/2004.

Mentine celelalte dispozitii ale hotararii atacate privind respingerea exceptiilor; admiterea, in parte, a actiunilor disciplinare conexe si aplicarea sanctiunii disciplinare constand in „excluderea din magistratura”, pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) (2 abateri disciplinare) si lit. l) din Legea nr. 303/2004; respingerea actiunilor disciplinare conexe pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art. 99 lit. j) si l) din aceeasi lege. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 8 aprilie 2019", se arata in decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care este definitiva.