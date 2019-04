Decizie fara precedent a judecatorilor din Vaslui. Un politist este obligat sa despagubeasca un tanar prins dupa comiterea unui furt, pentru ca i-a lezat dreptul la imagine.



Iulian Morariu, tanarul prins dupa ce a furat dintr-un magazin, a solicitat judecatorilor sa-l oblige pe politistul Alexandru Malancus sa-i achite in solidar cu Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui suma de 100.000 de euro cu titlul de daune morale, scrie Adevarul.ro. Judecatorii au decis insa ca acestia sa-i plateasca hotului pe care l-a prins in flagrant 1.000 de lei.

Iulian Morariu sustine ca ar fi fost umilit public de politist, care, dupa ce l-a prins, l-a imobiliat folosind cureaua de la pantaloni, prinzanu-i mainile si legandu-l cu cureaua de gat. In acest mod, tanarul prins la furat a fost condus pe jos pana la sediul politiei, potrivit Adevarul.

Ulterior, dupa ce a fost condus la sediul Politiei Municipiului Vaslui, el a fost fotografiat alaturi de politistul Alexandru Malancus, iar imaginile cu acesta au fost publicate intr-un ziar local. Gestul a fost considerat de suspect ca fiind un abuz, invocand ca a fost prezentat ca un trofeu.

Hotul l-a reclamat pe politist pentru purtare abuziva

Astfel, apreciind ca i-au fost incalcate drepturile la imagine si ca a fost supus unor tratamente inumane, de umilinta, tanarul s-a indreptat impotriva politistului atat pe cale civila, cat si penala, reclamand agentul de politie pentru purtare abuziva. Procurorii au stabilit, insa, ca nu sunt intrunite elementele infractiunii de purtare abuziva, motiv pentru care au dispus clasarea cauzei.

Dosarul in care tanarul solicita daune morale de 100.000 de euro a fost declinat de la Judecatoria Vaslui la Tribunalul Vaslui, iar judecatorii de aici au decis si plata despagubirilor.

Incidentul a avut loc pe 17 aprilie 2017 intr-o zona centrala din municipiul Vaslui. Politistul Malancus iesise din tura si se indrepta pe jos spre casa. La un moment dat, a auzit tipetele unei vanzatoare la un magazin din zona. Agentul a observat doi tineri care fugeau, astfel ca a pornit in urmarirea acestora. "Am vazut iesind din magazin, in fuga, doi barbati si, din urma lor, o femeie tipand dupa ajutor. Au luat-o la fuga printre blocuri. Am fugit dupa ei dar, dupa aproximativ 200 de metri s-au despartit si fiecare a continuat sa alerge in alta directie. Am fost nevoit sa alerg doar dupa unul dintre ei si, dupa aproximativ 500 de metri am reusit sa-l prind in spatele blocului nr.1. L-am pus la pamant dar nu aveam catusele la mine. Se zbatea sa scape astfel ca am fost nevoit sa-l imobilizez la pamant si sa-i leg mainile la spate cu cureaua de la pantaloni. L-am dus apoi la sediul IPJ Vaslui si de acolo a fost preluat de o patrula din cadrul Politiei muncipale. Ulterior, a fost dus inapoi la magazin. Vanzatoarea a inceput sa plangã de bucurie cand a vazut ca hotul a fost prins si si-a recuperat marfa furata", a povestit agentu Alexandru Malancus.

Iulian Morariu provine dintr-o familie instarita din Vaslui, fiind fiul unui om de afaceri care detine o firma de constructii si nepotul patronului unui cunoscut restaurant. Pe numele sau, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. Condus la magazin pentru reconstituire, tanarul ar fi declarat ca a sustras tigarile ”de foame”.

Agentul Alexandru Malancus a ajuns cunoscut opiniei publice in vara anului 2017, cand a fost detasat pe litoralul din Bulgaria, alaturi de alti politisti romani. Atunci, el a salvat viata unui copil de 11 ani, din Rusia, care s-a inecat in timp ce lua pranzul cu parintii intr-un restaurant. Pentru fapta sa, Malancus a fost rasplatit cu ocazia Zilei Politiei Romane, fiindu-i acordata o placheta cu titlul de ”Distinctie de onoare”, in semn de apreciere a profesionalismului si devotamentului de care au dat dovada in activitatea desfasurata.

Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, de catre ambele parti.