Un barbat in varsta de 51 de ani, din comuna Maruntei, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor calificat, dupa ce a lovit-o pe concubina sa, timp de o noapte, cu pumnii, picioarele, o coada de matura si un vatrai, au anuntat luni, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Olt.





Potrivit unui comunicat al institutiei, remis Agerpres, femeia agresata a suferit mai multe leziuni traumatice si necesita pentru vindecare 12-14 zile de ingrijiri medicale.

Procurorii au retinut ca "inculpatul B.N.D. incepand cu seara zilei de 30.03.2019 si pana in dimineata zilei de 31.03.2019, cu intentie indirecta de a o omori, i-a aplicat persoanei vatamate B.C., in varsta de 50 de ani, concubina sa, mai multe lovituri la nivelul fetei, capului si corpului cu pumnii, genunchii si picioarele, cu o coada de matura si un vatrai tip faras, lovituri in urma carora persoana vatamata a suferit mai multe leziuni traumatice, respectiv multiple echimoze, excoriatii si hematoame la nivelul fetei, capului, membrelor superioare si inferioare si corpului".

Barbatul a fost retinut pe 6 aprilie, iar pe 7 aprilie instanta a dispus arestarea preventiva a inculpatului.