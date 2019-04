"Este revoltator ca Dosarul Revolutiei sa fie trimis in instanta de un fost agent al politiei politice comuniste! Este intolerabil ca cel care a tinut in chinuri disidentii anticomunisti sa se erijeze acum in fauritorul dreptatii anticomuniste.

La Revolutie au murit oameni ca astfel de personaje sa nu mai ocupe inalte functii in statul de drept postrevolutionar.

Iohannis nu mai poate folosi scuza ca nu stia cine e cel pe care l-a numit in functia de procuror general al Romaniei! Acum stie ca Lazar a facut politie politica, dar il protejeaza.

Statul de drept dintr-o tara democratica nu poate fi construit cu fosti agenti ai sistemului represiv comunist!

Iohannis a pretins pana acum ca ii reprezinta pe romanii anticomunisti. Dar cand a venit vremea sa demonstreze ca e alaturi de ei, isi arata adevarata fata de protector al securistilor si exponentilor aparatului represiv ceausist", arata reprezentantii PSD, intr-o postare pe Facebook.