Presedintele Klaus Iohannis saluta finalizarea investigatiilor in „Dosarul Revolutiei” si trimiterea cauzei spre judecare, considerand ca acesta reprezinta un pas extrem de important, dupa o lunga perioada de timp, in stabilirea adevarului cu privire la evenimentele din Decembrie 1989.



"Crimele de la Revolutie nu pot ramane nepedepsite!

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, subliniaza importanta deosebita a cauzei istorice privind Revolutia din 1989 si apreciaza ca anuntul privind finalizarea anchetei judiciare si trimiterea in instanta reprezinta un demers cu o deosebita insemnatate in responsabilitatea care ii revine Justitiei de a stabili adevarul. Solutionarea acestei cauze istorice este cu atat mai importanta cu cat o democratie veritabila este asezata doar pe bazele solide ale adevarului si dreptatii.

In repetate randuri, Presedintele Romaniei a sustinut ca adevarul trebuie sa iasa la iveala si a subliniat necesitatea unei decizii clare, temeinice si legale, cu privire la evenimentele din Decembrie 1989, considerand ca aceasta reprezinta o restanta majora a Justitiei romane.

In demersul societatii romanesti de cunoastere si asumare a trecutului, este fundamentala sanctionarea faptelor care au reprezentat un atac direct la adresa vietii si demnitatii umane in timpul Revolutiei din Decembrie 1989. Finalizarea anchetei judiciare in „Dosarul Revolutiei” reprezinta un act necesar in anul in care marcam 30 de ani de la prabusirea comunismului si in care vom rememora idealurile Revolutiei din Decembrie 1989 si ii vom onora pe eroii nostri.

Presedintele Romaniei subliniaza ca generatiile de astazi au nevoie de educatie in spiritul adevarului. Tinerii trebuie sa stie ca regimul comunist a ingradit sistematic drepturile si libertatile cetatenesti si a comis nenumarate nedreptati. In Decembrie 1989, regimul comunist s-a prabusit asa cum s-a instalat: prin crime si abuzuri. Trecutul trebuie sa constituie astfel un semnal de alarma pentru tinerii de astazi, iar actiunea justitiei este fundamentala in acest sens. Consolidarea democratiei si respectarea valorilor umane nu se pot infaptui in afara actului de Justitie", a transmis seful statului prin intermediul unui comunicat.