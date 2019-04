Reprezentantii mai multor organizatii ale romilor din Transilvania au solicitat demisia sefei Executivului, intrucat nu s-a elaborat o strategie pentru imbunatatirea situatiei etniei, informeaza Mediafax.





"Cu ocazia Zilei Internationale a Romilor, 8 aprilie, mai multe organizatii de romi din Transilvania - Fundatia Roma, Gypsy Media, Centrul crestin al romilor din Transilvania, Organizatia etnica a romilor din Romania, Asociatia romilor din Transilvania, Partidul Crestin al Romilor din Transilvania, transmit un mesaj Guvernului si premierului sa demisioneze pe limba romani 'JA CHERE doamna premier Dancila', adica 'Du-te acasa' . Reprezentantii romilor sunt nemultumiti de faptul ca Guvernul Romaniei nu a facut nimic pentru romi si, mai mult decat atat, nu s-a elaborat o strategie pentru imbunatatirea situatiei romilor", se arata intr-un comunicat al organizatiilor.

La randul sau, reprezentantul romilor din Transilvania, Aurel Pascu, a tinut sa mentioneze ca este firesc sa se ceara demisia prim-ministrului, avand in vedere ca situatia in care traiesc romii din Romania e neschimbata.

"Ne-am saturat de promisiuni si de rapoarte trimise institutiilor europene potrivit carora romii sunt integrati si ajutati, in conditiile in care realitatea este cu totul alta. Guvernul PSD - ALDE s-a folosit de romi pentru a fi votat cu implicarea unor asa zisi lideri romi, care nu si-au adus nici un aport bun asupra etniei tiganesti. Vedem acum ca se apropie alegerile europarlamentare si, din nou, romii vor fi o masa de manevra pentru a li se lua votul. Am ales aceasta zi pentru a cere demisia Guvernului si a premierului Dancila deoarece este o zi de sarbatoare pentru romi si suntem mai bine auziti", a subliniat Pascu, citat de hotnews.ro.