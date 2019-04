Banat. In prima saptamana, vremea se va raci treptat, astfel incat de la temperaturi maxime de 19 - 21 de grade, in medie, specifice primelor trei zile de prognoza, media temperaturilor maxime se va situa, pe data de 13 aprilie, in jurul a 13 grade. Ulterior, pana in jurul datei de 17 aprilie, aceeasi medie va creste doar cu aproximativ doua grade, insa spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 18 - 19 grade, in medie. Temperaturile minime vor avea o evolutie asemanatoare, media lor fiind in scadere spre 2 - 3 grade, in intervalul 16 - 18 aprilie, iar apoi in crestere pana la 5 - 6 grade, in diminetile de 20 si 21 aprilie. Va ploua aproape in fiecare zi a celor doua saptamani, iar in intervalul 9 - 13 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi local mai insemnate cantitativ.

Crisana. In prima saptamana, vremea se va raci treptat, iar de la temperaturi maxime de 19 - 21 de grade, in medie, specifice primelor trei zile de prognoza, media temperaturilor maxime se va situa pe 13 aprilie, in jurul a 12 grade Celsius. Pana pe 17 aprilie, aceeasi medie va creste doar cu 1 - 2 grade, insa spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 18 - 19 grade, in medie. Temperaturile minime vor avea o evolutie asemanatoare, media lor fiind in scadere spre 1 - 2 grade, in intervalul 16 - 18 aprilie, iar apoi in crestere pana la 5 - 6 grade, pe 20 si 21 aprilie. Pe durata celor doua saptamani, va ploua aproape in fiecare zi, in timp ce, in intervalul 9-13 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse si pot fi local mai insemnate cantitativ.

Transilvania. Vremea se va raci treptat, astfel incat media temperaturilor maxime va scadea de la 17 - 18 grade, in primele trei zile de prognoza, pana in jurul a 11 grade, in intervalul 14 - 16 aprilie. Aceasta medie va fi in crestere, ulterior, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 16 - 17 grade, in medie. Temperaturile minime vor avea o evolutie asemanatoare, media lor fiind in scadere, mai insemnata in intervalul 15 - 18 aprilie, cand va putea cobori sub pragul de inghet, insa ulterior se estimeaza ca va creste pana la 1 - 2 grade, in diminetile de 20 si 21 aprilie. Se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie, cu o probabilitate de aparitie mai ridicata in intervalul 9 - 13 aprilie, cand local pot fi moderate cantitativ.

Maramures. Vremea se va raci treptat. In acest context, media temperaturilor maxime va scadea de la 19 - 20 de grade, in primele doua zile de prognoza, pana in jurul a 11 grade, in intervalul 13 - 16 aprilie. Apoi, aceasta medie va fi in crestere, iar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se estimeaza revenirea la un regim termic normal, cu maxime de 17 - 18 grade, in medie. Temperaturile minime vor avea o evolutie asemanatoare, media lor fiind in scadere, mai insemnata in intervalul 15 - 18 aprilie, cand va putea cobori sub pragul de inghet, insa ulterior se estimeaza o creste pana la 3 - 4 grade, in diminetile de 20 si 21 aprilie. Precipitatii, predominant sub forma de ploaie, se vor semnala cu o probabilitate mai mare in intervalul 10 - 13 aprilie, cand local si temporar cantitatile de apa pot fi mai insemnate.

Moldova. Procesul de racire a vremii din intervalul 10 - 15 aprilie va determina scaderea mediei temperaturilor maxime de la 19 la 10 grade. Incepand din data de 16 aprilie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va reveni treptat la un regim termic normal, astfel incat media maximelor termice urmeaza sa atinga valoarea de 17 grade, pe 20 si 21 aprilie. Media minimelor termice va scadea pana la zero grade, in 16 aprilie, iar ulterior va creste, pana la finalul intervalului de prognoza, spre 4 - 5 grade. Temporar, vor fi precipitatii, predominant ploi in general slabe, cu o probabilitate mai mare de aparitie in intervalele 9 - 11 si 12 - 14 aprilie.

Dobrogea. In perioada de pana pe 12 aprilie, temperaturile maxime vor avea medii de 14 - 15 grade, apropiate de cele normale pentru a doua decada a lunii aprilie. Ulterior, se anunta un proces de racire, iar pe data de 15 aprilie media temperaturilor maxime va atinge noua grade, iar pana pe 21 aprilie aceasta va creste spre 15 - 16 grade. Pe parcursul celor doua saptamani, regimul temperaturilor minime va avea o evolutie asemanatoare, si anume media acestora va fi de 7 - 8 grade pana pe 14 aprilie, apoi va scadea pana la 3 grade, pe 16 si 17 aprilie De asemenea, pana pe data de 21 aprilie, valorile termice vor creste spre 6 - 7 grade. Va ploua aproape in fiecare zi a celor doua saptamani, iar in intervalul 9 - 14 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse si temporar pot fi moderate cantitativ.

Muntenia. Pana pe data de 12 aprilie, temperaturile maxime vor avea medii de 16 - 17 grade, apropiate de cele normale pentru a doua decada a lunii aprilie. Dupa acea data va urma un proces de racire, astfel incat, pe 15 aprilie, media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, dar pana pe 21 aprilie se estimeaza ca va creste spre 18 - 19 grade. Pe parcursul celor doua saptamani, regimul temperaturilor minime va avea o evolutie asemanatoare, iar media acestora va oscila usor in jurul a 7 grade, pana pe 14 aprilie, apoi va scadea pana la doua grade, pe 16 - 17 aprilie, iar pana pe 21 aprilie va creste spre 4 - 5 grade. Temporar, vor fi ploi, cu o probabilitate mai mare de aparitie in intervalul 9 - 14 aprilie, cand local si temporar vor fi moderate cantitativ, potrivit Agerpres.

Oltenia. Procesul de racire a vremii din intervalul 10 - 15 aprilie va determina scaderea mediei temperaturilor maxime de la 17 la 11 grade. Incepand din data de 16 aprilie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, se va reveni treptat la un regim termic normal, astfel incat media maximelor termice urmeaza sa atinga valoarea de 18 grade, pe 20 si 21 aprilie. Media minimelor termice va scadea pana la un grad Celsius, in 17 aprilie, iar ulterior va creste, atingand la finalul intervalului de prognoza 4 - 5 grade. Va ploua aproape in fiecare zi a celor doua saptamani, iar in intervalul 9 - 10 aprilie si 11 - 14 aprilie, ploile se vor semnala pe arii mai extinse si temporar vor fi moderate cantitativ.

La munte. Racirea vremii prognozata pentru intervalul 10 - 15 aprilie va duce la scaderea mediei temperaturilor maxime de la 9 la doua grade. Incepand din data de 16 aprilie si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va reveni treptat la un regim termic normal, iar media maximelor termice va atinge valoarea de 8 grade, in zilele de 20 si 21 aprilie. Media minimelor termice va scadea sub zero grade, in data de 12 aprilie, atingand chiar si -6 grade, pe 16 aprilie, iar ulterior va fi in crestere si la finalul intervalului de prognoza va atinge zero grade. Se vor semnala precipitatii, predominant ploi, cu o probabilitate de aparitie mai ridicata in intervalul 9 - 14 aprilie, cand local si temporar cantitatile de apa pot fi mai insemnate.