Ion Cristoiu este de parere ca ministrul Tudorel Toader ar trebui fie sa isi dea demisia, fie sa ocupe o functie in PSD astfel incat sa isi poata legitima viitoarele decizii pe care le-ar putea lua.



"Tudorel Toader nu are o functie in PSD, ar fi bine sa demisioneze sau sa vorbeasca cu Dragnea si sa obtina o functie in PSD. Politica in domeniul justitiei o face partidul care a castigat alegerile, respectiv PSD” a spus Cristoiu in cadrul emisiunii "Subiectiv" de la Antena 3.

Ion Cristoiu, despre Augustin Lazar: A fost procuror al regimului comunist

In egala masura, jurnalistul a vorbit si despre procurorul general Augustin Lazar, sustinand ca acesta reprezinta o piesa grea a sistemului, din care ar face parte inclusiv actualul sef de stat, Klaus Iohannis.

"Aiudul este inceputul pentru Lazar. El a fost procuror al regimului comunist. A indeplinit misiunile, datoriile functiei. El apara legalitatea statului socialist. Domnul Lazar a fost procuror in perioada cea mai neagra a regimului lui Ceausescu", a spus el la acelasi pot de televiziune.