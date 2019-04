In anul 2013, cazul Adinei Macoveiciuc soca opinia publica. Tanara, care atunci avea 19 ani, cantarea doar 16 kilograme si era hranita de mama doar cu lapte si apa cu zahar. Ea a fost preluata de medici si, incet-incet, a inceput sa isi revina.



Adina locuia cu familia in comuna Moldovita, judetul Suceava, iar mama ei, bolnava de schizofrenie de peste 30 de ani, nu o putea ingriji. Fata a fost hranita doar cu lapte si apa cu zahar si a ajuns sa cantereasca 16 kilograme, la 19 ani. Nu se putea hrani singura, nu vorbea, nu mergea.

Situatia familiei era cunoscuta autoritatilor din comuna (medicul de familie, asistentul social si primarul cunosteau problemele familiei Macoveiciuc), insa nimeni nu a facut nimic. Situatia s-a schimbat in momentul in care medicul psihiatru Alexandru Paziuc a observat ca mama Adinei a incetat sa isi ia tratamentul pentru schizofrenie si a decis sa ii faca o vizita acasa.

A vazut, atunci, ca Adina vorbea ca un copil de 3 ani arata asemenea unuia de 6-7 ani si a reusit sa-i convinga familia sa o lase sa primeasca ajutor de specialitate.

Tanara a fost internata la Spitalul „Sf. Maria” din Iasi, unde a stat sase saptamani, timp in care a luat in greutate circa 4 kilograme si a mancat pentru prima data piure cu carne cu prune.

Ulterior, Adina a fost internata la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica de la Mitocu Dragomirnei, unde se afla si acum. Cu ajutorul echipei de specialitate de aici, ea a facut prograse uimitoare. Azi, poate sa scrie, sa citeasca si sa mearga, insa are in continuare nevoie de ajutor, deoarece nu se poate descurca singura. Cand a ajuns in Centru cantarea 20 de kilograme, iar acum are 35. Avea 118 cm, iar acum are 141, scrie Adevarul.ro. Fata a povestit, intr-un interviu acordat jurnalistilor de la TVR Iasi, cum decurge viata ei in Centru si cum priveste tot ce i s-a intamplat.

In acest a fost deschis un dosar penal, dar inca nu s-au dat sentinte definitive.