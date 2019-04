Primarul comunei aradene Secusigiu, Ilie Chesa (PNL), este acuzat ca si-a lovit un contracandidat de la PSD, pe consilierul local Gheorghe Grad, care a avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza unei fisuri de piramida nazala, cazul fiind cercetat de politisti.



Incidentul ar fi avut loc la un eveniment cultural desfasurat, duminica, in Secusigiu, unde primarul, Ilie Chesa, si consilierul local Gheorghe Grad s-au intalnit.

Presupusa victima a declarat, luni, pentru Agerpres, ca edilul sef i-a cerut sa plece de la evenimentul organizat de primarie si l-ar fi lovit cu capul in nas, provocandu-i o fractura de piramida nazala.

"Am participat la o manifestare publica organizata cu ocazia Zilei Internationale a Romilor. Eram acolo in calitate de tata, pentru ca aveam copilul care dansa in ansamblul comunei. M-a vazut primarul si a venit la mine, m-a intrebat ce caut acolo si mi-a cerut sa plec. N-am apucat sa spun nimic, m-am trezit cu un cap in nas. Primarul a fost tras de persoanele sale apropiate, care l-au imobilizat ca sa nu ma mai loveasca. Eu m-am adresat unor politisti care erau in zona, iar ulterior am mers la spital, unde s-a constatat ca am fractura de piramida nazala. Am documente medicale care atesta acest diagnostic, e posibil sa fiu operat", a declarat Gheorghe Grad, care in 2016 a fost singurul contracandidat la alegerile locale pentru actualul primar, iar in 2020 va candida din nou.

Referitor la acest incident, PSD Arad a transmis, luni, un comunicat de presa in care arata ca "a luat act de comportamentul huliganic al primarului PNL din Secusigiu, Ilie Chesa, care a recurs la agresiune fizica" impotriva lui Gheorghe Grad, presedinte al PSD Secusigiu si consilier local.

"Nu putem decat sa condamnam acest tip de reactie, care dezonoreaza orice fiinta umana, mai ales un politician care ar trebui sa fie un exemplu comportamental in societate. Chesa s-a manifestat precum un baron PDL-ist pe propria mosie si a uitat de orice norma de interactiune sociala care i-ar putea atribui calitatea de om", se arata in comunicatul PSD.

Primar: E un circ ieftin

Contactat de Agerpres, primarul Ilie Chesa neaga ca l-a lovit pe consilier, afirmand ca a avut doar un schimb de replici cu acesta.

"Consilierul a intat in zona in care se prepara mancare si l-am invitat sa plece de acolo. Recunosc, a urmat un schimb de replici mai acide, dar au fost cel putin 300 de persoane la eveniment, nu ma faceam de rusine sa il lovesc. Nici nu i-a curs sange din nas, e un circ ieftin ce face acum", a declarat primarul.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arad, Claudia Iuga, a declarat ca "in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente, cu privire la fapta, nu la persoana".