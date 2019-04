De ce ai alege iluminatul cu LED si nu becurile economice? Becurile LED reduc consumul de energie cu pana la 80%, au o durata de viata mai mare si ofera o lumina placuta ochilor, dar avantajele nu se opresc aici.



Becurile LED consuma cu 80% mai putina energie, in timp ce ofera aceeasi cantitate de lumina ca un bec obisnuit. Un castig pentru mediul inconjurator, dar si pentru buzunar, mai ales ca durata de viata a acestora este foarte mare. Daca becurile cu halogen functioneaza pana la 2.000 de ore, LED-urile pot fi folosite intre 10.000 si 25.000 de ore, adica nu mai putin de 15 ani.

Becurile LED ofera, de asemenea, o gama variata de tonuri de culoare, se aprind instantaneu, iar multe dintre ele permit reglarea intensitatii luminii. Unul dintre cele mai importante beneficii ale iluminatului cu LED tine insa de sanatate: lumina pe care o ofera aceste becuri este confortabila pentru ochi si are un efect benefic asupra atmosferei din camera.

Daca toate acestea nu erau de ajuns, mai trebuie spus ca becurile LED nu contin mercur, sunt reciclabile si nu se incalzesc in timpul functionarii.

Acestea fiind spuse, iata si ce tip de iluminat cu LED este potrivit pentru fiecare camera:

Spoturile incastrate

Astfel de spoturi LED pot fi folosite oriunde in casa, dar mai ales in camera de zi. Sunt moderne, elegante si sunt disponibile in variate forme. Mai mult decat atat, sunt destul de usor de montat si te vor ajuta sa ai mereu in casa lumina de care ai nevoie, potrivita in orice moment al zilei. Atmosfera casei tale se va schimba radical cu un efort foarte mic raportat la beneficii.

Becurile LED

Sunt cea mai buna alegere pentru lampile de perete din living sau de pe hol sau pentru lampa suspendata din bucatarie. Pe langa ca sunt foarte economice, iti permit sa dai locuintei tale caldura si atmosfera aceea pe care ti-o doresti cand ajungi acasa. Si pentru ca lumina este esentiala pentru felul in care functionam, depinde de tine sa faci cele mai bune alegeri.

Becurile LED cu filament

Pentru nostalgici, exista becuri cu filament cu tehnologie LED - arata ca becurile traditionale, dar au toate avantajele becurilor LED. Le poti folosi oriunde in casa, dar poate ca cel mai bine arata in dormitor. Daca iti este greu sa faci schimbari radicale si totusi esti constient ca nu ai cum sa te impotrivesti progresului, becurile LED cu filament ar putea sa fie solutia care sa te convinga ca nu trebuie sa renunti la lucrurile care iti plac.