Andrei Selaru, cunoscut ca Selly, sustine ca in trei mandate ministrul Educatiei nu a aratat vreun respect pentru invatamant, generand aparitia "fabricilor de diplome".



"Scoala romaneasca ar trebui sa faca mai multe lucruri care sa te pregateasca pentru actualitate. De exemplu, scoala nu te invata ce sa faci cu banii. Niciodata nu ni s-a explicat nimic despre coruptie. Nu am fost incurajati sa criticam. Protestul tinerilor neinformati, care ies si tipa, dar nu stiu exact despre ce e vorba, nu cred ca ajuta. Acolo, scoala trebuie sa intervina. (...)

Sunt foarte multi profesori pe care ii am la inima, am avut noroc de profesori buni, pasionati, implicati. Nu cred ca e usor sa fii profesor cand aceasta meserie isi pierde tot mai mult respectul. Chiar doamna ministru Andronescu vorbea despre respect, asta mi s-a parut cel mai comic. Nu mi se pare ca dumneaei a avut in 3 mandate vreun respect pentru invatamant. Mi s-a parut, de exemplu, ca a creat fabricile de diplome”, a declarat vloggerul la Digi 24, citat de stiripesurse.ro.