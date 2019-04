Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut duminica noaptea o vizita inopinata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, descoperind nereguli in sectia de Neurologie, despre care a spus ca este un “dezastru”, gasind acolo “debandada si o lipsa de organizare totala”.



Ministrul Sanatatii a declarat la finalul controlului de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, ca la Unitatea de Primire Urgente era aglomeratie foarte mare, iar apartinatorii care asteptau de la pranz nu au primit informatii despre pacientii aflati in tratament.

"Am intrat in spital prin Unitatea de Primiri Urgente si apoi am vizitat cateva sectii ale spitalului. In Unitatea de Primiri Urgente, aglomeratie foarte mare. Am inteles ca au fost vazuti 274 de pacienti in ultimele ore, sunt patru medici. Din pacate, exista apartinatori care stateau de la ora 12, de la ora 15, fara sa primeasca informatii despre pacientii care se aflau in tratament. Am inteles ca erau pacienti cu probleme cardiace, necesitau investigatii din patru in patru ore, dar din pacate apartinatorii nu au fost informati.

Am recomandat sefului de la Unitatea de Primiri Urgente sa angajeze asistenti sociali psihologi pentru ca exista posturi in statul de functii care sa tina legatura intre zona medicala si apartinatori. Intr-adevar, foarte multe urgente, cod verde, care teoretic ar fi trebuit sa se adreseze medicilor de familie, dar pentru ca medicina primara la ora aceasta nu functioneaza, centre de permanenta in Constanta nu exista, nu au avut unde sa se adreseze, spun dansii, cand puteau sa astepte pana dimineata", a spus Sorina Pintea, potrivit News.ro.

Sorina Pintea a vizitat sectiile de neurologie, cardiologie si pediatrie

"Am fost pe sectiile de Neurologie, Cardiologie si Pediatrie. Pot sa va spun ca sectia Pediatrie este cea mai in regula din punct de vedere al colectarii deseurilor periculoase, a aspectului general de curatenie, existenta dezinfectantelor la intrare si la iesire din sectie. Dezastru este in sectia neurologie. Dezastru, mizerie, debandanda, o lipsa de organizare totala. De remarcat ca in toate trei sectiile lipsesc la intrare materiale de protectie, echipamentele de protectie, dar repet sectia neurologie nu este in regula", a mai spus Sorina Pintea.

Pintea a mentionat ca in saloane de la Neurologie erau prosoape de material murdare, in loc sa fie prosoape de hartie, iar intr-un salon gol pardoseala era mizerabila.

"In primul rand, la intrarea in sectie nu exista dezinfectanti, e o sectie de neurologie. Intr-un salon, de fapt in toate saloanele pe care le-am vazut si salile de tratament, erau niste prosoape, in loc de prosoape de hartie, care dupa ce ca erau prosoape de material erau si murdare. Intr-un salon care era gol, teoretic ar fi trebuit sa fie curat, asteptand sa primeasca bolnavii, pardoseala, mizerabila. Era un suport pentru perfuzie, era cu pete de sange, necuratat. Astea sunt chestiuni care tin de siguranta pacientului si de calitatea ingrijirilor. Vina este a asistentului sef, cu siguranta", a mai spus Sorina Pintea.

Ea a propus schimbarea asistentului sef de pe sectia de Neurologie si un avertisment pentru directorul de ingrijiri al spitalului.