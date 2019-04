Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat ca a demarat procedurile pentru a transforma Piata Arsenalului din Capitala intr-un spatiu public dedicat Aliantei Nord-Atlantice, care se va numi Piata NATO.



Gabriel Les a participat duminica, alaturi de premierul Viorica Dancila, alti membrii ai Guvernului, parlamentari, membrii din conducerea Armatei, la o ceremonie militara organizata la sediul Ministerului Apararii Nationale, cu prilejul implinirii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice.

"La 15 ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica, cred ca este momentul si o modalitate de a marca acest reper istoric printr-un demers care sa ramana la randul lui in istorie. Am decis, impreuna cu doamna prim-ministru, sa demaram demersurile pentru amenajarea unui spatiu public deschis tuturor, care sa fie dedicat Aliantei Nord-Atlantice, in randurile careia am intrat la 29 aprilie 2004. Cel mai potrivit spatiu pentru aceasta destinatie l-am identificat nu departe de aici. Astazi se numeste Piata Arsenalului, pe care o dorim transformata in Piata NATO. Piata Arsenalului aminteste de inceputurile industriei de aparare din Romania, pentru ca aici a functionat prima fabrica moderna de armament. Vom face toate diligentele catre autoritatile competente pentru ca aceasta propunere pe care o lansez astazi sa se materializeze pana la finalul acestui an", a declarat Gabriel Les.

Dupa ceremonia militara, a fost organizata "Ziua Portilor Deschise" pentru publicul larg, cu expozitii de tehnica militara si expozitii tematice, dar si un exercitiu de manuire a armamentului executat de militarii Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul".

Totodata, au fost organizate standuri de prezentare ale Clubului Sportiv al Armatei "Steaua", Editurii Militare, dar si standuri de inventica si tehnologii militare.

De asemenea, au fost programate exercitii demonstrative ale militarilor EOD, ale Directiei Informare si Relatii Publice - "Corespondenti de razboi", precum si ale reprezentantilor Asociatiei Traditia Militara, scrie Agerpres.

Duminica, de la ora 19,30, militarii Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul" se vor retrage cu torte pe traseul Palatul Cercului Militar National - Palatul Cotroceni - sediul brigazii (B-dul general Vasile Milea nr.5-7, sector 6).