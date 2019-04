Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a depus la Parlament o initiativa legislativa intitulata "Legea Librariei din Teleorman".



"La ora actuala, la o populatie de circa 19 milioane de locuitori, Romania are doar 300 de librarii. De altfel, in ultimii ani, numarul acestora a scazut dramatic si sunt numeroase orase care nu dispun de o librarie. Spre deosebire de state precum Franta sau Italia, care si-au protejat prin lege librariile de provincie in momentul emergentei sectorului de desfacere on-line, tara noastra a asistat pasiva la disparitia lor. Si din acest motiv, potrivit celor mai recente statistici, ne situam pe ultimul loc in privinta numarului de carti citite pe cap de locuitor iar un roman plateste pe carti, in medie, anual, nu mai mult de 3 euro.

Consecintele sunt evidente: ne aflam in situatia ingrijoratoare in care avem o rata a analfabetismului functional de 42% in randul copiilor de 15 ani, cu o medie europeana de 17%. Pornind de la aceste date, am depus un proiect de lege pe care l-am numit, simbolic, Legea Librariei din Teleorman, care urmareste incurajarea aparitiei librariilor in provincie prin incurajarea initiativelor antreprenoriale locale, dar si prin atragerea marilor lanturi, care au capacitatea de a asigura evenimente culturale de tinuta si prezenta unor scriitori importanti, cu rol evident de iradiere culturala.

Proiectul de lege presupune infiintarea Fondului pentru Incurajarea Librariilor de Provincie, care va avea o valoare anuala de 600.000 de euro, urmand sa se desfasoare pe o perioada de 3 ani. Cei care doresc sa infiinteze o librarie vor beneficia de o finantare nerambursabila de 30.000 de euro, urmand sa asigure, din fonduri proprii, o finantare de minim 10.000 de euro.

Legea stabileste cateva criterii clare pentru acordarea finantarilor, printre care: fondurile se vor aloca, cu prioritate, pentru infiintarea de librarii in orasele care nu dispun de un asemenea spatiu; librariile trebuie sa functioneze pentru o perioada de minim 3 ani si sunt obligate sa organizeze constant evenimente culturale. Avem nevoie de aceasta lege: studiile arata ca simpla existenta a unei librarii creste consumul de carte, iar accesul la cultura ofera sanse majore de reusita in viata copiilor", a transmis Raetchi, potrivit Agerpres.