Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, ofera cateva explicatii cu privire la libertatea de a pleca la munca in strainatate.



"Unii politicieni gasesc chiar intr-un eveniment european, serios si decent care, daca nu prea atractiv pentru iubitorii de stiri senzationale si scandal, o buna ocazie sa mai arunce cu ceva noroi ... si nu ma refer la mine acum, ci ma refer la noroiul pe care-l arunca, a nu stiu cata oara, asupra credibilitatii si imaginii Romaniei.

Imediat dupa incheierea reuniunii Consiliului ministrilor de finante ai tarilor din statele Uniunii Europene - ECOFIN, pe care am avut onoarea si placerea sa o organizam pentru prima data la Bucuresti in contextul Presedintie Consiliului UE, nu au intarziat sa apara critici la adresa declaratiilor mele cu privire la un fenomen social cu cauze si mai ales cu efecte economice importante. Nu intamplator am ales sa includem pe agenda ECOFIN problematica migratiei fortei de munca in interiorul Uniunii Europene, din tarile din estul si sud-estul Europei catre tarile mai dezvoltate.

Citeste si: Teodorovici: Ar trebui un pachet agresiv impotriva mobilitatii selective din UE, care duce la exodul creierelor

Pentru toti cei care ar fi binevoit sa citeasca cu atentie stirea respectiva, ar fi fost evidenta diferenta dintre ceea ce am spus si ce s-a scris. Am fost tentat sa raspund acestor acuze, dar am considerat ca subiectul merita o abordare profesionista si nicidecum una hazardata, specifica tabloidelor de scandal. Am convingerea ca toti cei care au inteles sa abordeze serios acest subiect in cadrul reuniunii ECOFIN, au avut aceleasi argumente economice, sociale si nu in ultimul rand, nationale, ca si mine. Toti cei care au participat la dezbaterile purtate pe marginea acestui subiect, au inteles care sunt riscurile potentiale ale acestui fenomen al migratiei si in special ale „migratiei creierelor”. Toti cei care au participat la dezbateri au inteles importanta si gravitatea lui, avand in vedere ca nu numai Romania se confrunta cu migratia fortei de munca. Ceea ce am spus si anterior, spun si acum: nu voi fi niciodata adeptul ingradirii libertatii dreptului de a munci oriunde in Europa, a libertatii de miscare sau oricaror alte drepturi ale cetatenilor romani.

Migratia fortei de munca este insa un subiect care genereaza discutii si polemici aprinse prin prisma faptului ca duce la efecte economice pozitive in tarile care primesc forta de munca si negative in tarile care o pierd. Si din acest punct de vedere, toti cei care au participat la dezbaterea acestui subiect, au fost de acord ca trebuie gasite solutii pentru ca tarile furnizoare de forta de munca sa poata contracara efectul economic negativ generat de migrarea fortei de munca, fara insa a ingradi in niciun fel niciunul dintre drepturile garantate tuturor cetatenilor europeni – nicidecum, subliniez, al libertatii de a munci oriunde in Europa.

Teodorovici: Sintagma 'masuri agresive' a fost de natura sa genereze interpretari

Presupun ca de aceasta data sintagma 'masuri agresive' a fost de natura sa genereze interpretari. Dar cand ma gandesc la interesul economic al Romaniei, da, inteleg sa fiu si agresiv. Ca oricare altcineva pentru tara sa. Dar, in niciun caz nu poate fi vorba de o ingradire a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.

Ma intristeaza faptul ca, facand dovada unei competente profesionale limitate, cei care sunt incapabili sa inteleaga discutiile in contextul lor, raman tributari unor formulari conjuncturale si nu inteleg sa preia si sa mediatizeze si alte subiecte care au fost discutate si care au legatura cu cel al migratiei, cum ar fi cel al competitivitatii Europei in fata concurentei crescande venita din partea Chinei si a Statelor Unite. Iar aici, am accentuat pe necesitatea unitatii in abordare la nivel European, pentru a putea fi capabili noi, Europa unita, sa facem fata, in primul rand economic, concurentei venita de peste ocean sau din zona Asiei.

Inchei prin a afirma foarte clar, in speranta ca niciodata de acum in colo nu vor mai exista incercari de scoatere din context a afirmatiilor mele, ca sunt dusman declarat al ingradirii de orice fel a oricaror drepturi ale romanilor sau ale europenilor", a scris Teodorovici pe Facebook.