Fosta prezentatoare TV Andreea Raicu a fost intrebata in cadrul emisiunii "In fata ta", difuzata de Digi24 , daca este mandra ca premierul Romaniei este o femeie.

Raspunsul Andreei Raicu: "As fi mandra daca premierul Romaniei sau premierul oricarei tari ar fi o femeie capabila si care merita sa se afle in acea pozitie. E minunat ca femeile sa ajunga in astfel de pozitii, dar in acelasi timp e important sa si stie ce fac acolo".

In egala masura, chestionata cum i se pare premierul Viorica Dancila, Andreea Raicu a mentionat ca nu a mai fost atenta la ceea ce se intampla pe scena politica.

"Cred ca sunt feminista, dar cu niste limite. Cred ca o femeie poate sa faca foarte multe lucruri, dar nu trebuie sa le faca pe toate. Pana de curand am fost acea femeie independenta, care poate sa faca absolut tot, care vrea sa faca absolut tot pentru a demonstra ca poate. Ajunsesem sa fiu un barbat intr-un corp de femeie. Nu cred ca e OK sa se intample asta, pentru ca pana la urma sunt femeie si imi doresc sa fac lucrurile pe care le face o femeie. E important ca femeia sa nu uite sa fie feminina, blanda, empatica, sa nu dea cu pumnul in masa, cum faceam eu si cum am vazut si la alte femei, gandindu-se ca e singurul mod in care se pot impune", a mai spus ea, citata de adevarul.ro.

Vezi interviul aici.