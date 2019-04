Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca i-a fost refuzat accesul in Ucraina, fara a i se da o explicatie oficiala, mentionand ca a informat MAE in legatura cu incidentul.



"In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica. Am vrut sa transmit personal urarile mele de bine si, desigur, as fi vorbit despre drumul comun pe care comunitatile nationale maghiare din Bazinul Carpatic l-au parcurs de la caderea dictaturilor comuniste si as fi vorbit si despre provocarile cu care ne confruntam.

As fi facut toate acestea daca autoritatile ucrainene mi-ar fi permis sa intru in tara dupa o ora de asteptare si verificare la frontiera. Insa accesul mi-a fost refuzat fara nicio explicatie clara. Mi-au comunicat doar, pur si simplu, ca nu pot intra in tara. In aceste conditii pot doar sa transmit de aici, cele mai bune urari Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica, membrilor si simpatizantilor acesteia si, in acelasi timp, ii asigur pe maghiarii din Transcarpatia de solidaritatea UDMR. Bineinteles, am informat ministrul roman de externe despre incident si ma voi adresa luni Ambasadei Ucrainei la Bucuresti si voi cere o explicatie pentru ceea ce s-a intamplat astazi", a relatat Hunor, potrivit ziare.com.