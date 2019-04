Europarlamentarul Renate Weber a sustinut, sambata, ca procurorul general Augustin Lazar ar trebui sa isi retraga candidatura depusa pentru un nou mandat, avand in vedere informatiile aparute privind activitatea sa pana in 1989.



"Este o rusine pentru Romania sa aiba ca procuror general, la 30 de ani de la caderea comunismului, pe cineva care nu a fost doar simplu procuror in perioada comunista, pentru ca au fost foarte multi procurori care aveau de facut ceea ce e firesc pentru un procuror - sa lupte cu criminalitatea, dar in perioada aceea Augustin Lazar a avut un rol foarte clar in a perpetua regimul ingrozitor de opresiv din Romania. Prin deciziile pe care le-a luat, ca sef al comisiei care se pronunta cu privire la eliberarea conditionata de la Aiud, el a devenit complice al acelui sistem in care oricine indraznea sa spuna ceva impotriva regimului comunist era supus la rele tratamente, chiar la acte tortura, iar dansul i-a mentinut in aceasta situatie prin masuri care erau evident subiective, dincolo de ceea ce legea ii permitea. (...) Dar macar acum sa isi retraga candidatura depusa, pentru ca eu nu ma astept de la Augustin Lazar sa aiba decenta sa se retraga din functie inainte de a-i expira mandatul, ceea ce probabil se intampla oricum in cateva zile", a declarat Weber, la Cluj, intr-o conferinta de presa.

Ea a afirmat ca este "o enigma" cum a ajuns Augustin Lazar procuror general si cum Raluca Pruna a putut sa il numeasca in functie. Renate Weber a adaugat ca prin aceste 'schelete din dulapul' procurorului general isi explica acum anumite decizii pe care Lazar le-a luat de-a lungul timpului, cum ar fi colaborarea cu SRI si formarea unor echipe mixte, scrie Agerpres.

"Domnul Lazar, inclusiv cand i s-a cerut revocarea de catre actualul ministrul Justitiei, a apelat la formule legale pe care noi le numim in drept abuzul de drept, pentru ca stia bine ca nu are nicio sansa in instanta sa atace acea propunere. Este un personaj care, devreme ce a facut ce a facut la viata dansului, nu are cum sa aiba empatie, decenta sau bun simt. Si eu astfel imi justific, prin aceste schelete din dulapul domnului Lazar, de ce a ajuns sa semneze el insusi un protocol cu SRI prin care procurorii deveneau pur si simplu subordonatii acestuia, de ce a ajuns sa i se para ca sunt normale astfel de situatii, echipe mixte, adica lucruri inacceptabile intr-un stat de drept", a spus europarlamentarul ALDE.