Societatea Timisoara anunta ca nu intentioneaza sa-i retraga premiul "Speranta" acordat lui Augustin Lazar.



"Noi nu am primit nicio solicitare de acest fel, nu comunicam cu alte organizatii prin presa, desi suntem si noi jurnalisti. Sunt convinsa ca orice discutie despre retragerea premiului este inutila pentru ca noi am premiat un om pentru atitudinea lui corecta si ferma in apararea justitiei. Acesta a fost criteriul cel mai important, el este indeplinit si in ziua de astazi.

Nu participam la campaniile Antenei 3 si ale lui Dan Voiculescu impotriva unor persoane sau sefi de institutii. Eu consider ca este o campanie murdara de tip securistic, practicata in trecut de Dan Voiculescu in calitatea sa de om al Securitatii, care a fost transferata, iata, ca metoda in televiziunile sale. Nu vom participa, asta sunt sigura, la campaniile lui Voiculescu", a spus Brandusa Armanca, vicepresedintele Societatii Timisoara pentru Mediafax, potrivit hotnews.ro.

Asociatia 15 Noiembrie 1987 a solicitat Societatii Timisoara, prin intermediul unei scrisori deschise, sa retraga premiul "Speranta" acordat procurorului general Augustin Lazar, pe care-l acuza de politie politica si il catalogheaza drept "un procuror de tip comunist, implicat in actiuni represive".