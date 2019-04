Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca exista riscul ca referendumul pe justitie sa nu intruneasca cvorumul de validare, insa il va sustine cu toata forta pe care o are.



"Sunt foarte sceptic legat de sansele unui astfel de referendum, desi, avand in vedere riscurile esecului, il voi sustine cu toata forta pe care o am atat, atat cat mai am. Va fi foarte greu sa se transpuna aceste teme in niste intrebari care sa primeasca un raspuns ce nu va necesita modificarea Constitutiei, deci sunt ingropate. Constitutia nu poate fi modificata decat… procesul incepe cu un vot de doua treimi in Parlament, ceea ce nu are nimeni in momentul de fata

In al doilea rand, nu exclud posibilitatea ca electoratul sa fi obosit de atata dezbatere despre justitie. Ma uit si la reactia aparatorilor justitiei care erau sute de mii, acum sunt cateva sute, ma refer la proteste. Lumea a obosit. Exista riscul sa nu se faca cvorumul de validare si atunci sa vedeti PSD-ul cum vine pe cai mari si spune aha, referendum invalidat, deci noi avem dreptate, poporul nu sustine ce a intrebat domnul presedinte Iohannis, deci suntem liberi, trecem la ordonante, la tot ce ne trebuie pentru a subordona justitia. Pentru ca obiectivul lor de fond este sa aiba control asupra Justitiei, adica sa se revina la epoca dinainte de 2004 cand stabileau in Kiseleff cui ii facem dosare, cui nu-i facem dosare", a spus Basescu la Digi24, citat de adevarul.ro.