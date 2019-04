Inspectoratul General al Politiei Romane transmite ca persoanele care se afla pe litoralul Marii Negre si care gasesc pachete pe plaja sunt rugate sa nu le deschida pentru ca ar putea consuma droguri.



"Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete.

Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare (peste 90%), ce pot pune in pericol viata!

In momentul de fata, pe litoralul Marii Negre, este in derulare o ampla operatiune, intr-un dosar de trafic de droguri, derulata de politisti, politisti de frontiera si jandarmi, sub coordonarea D.I.I.C.O.T.", se arata intr-un comunicat.