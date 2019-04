Deputatul PMP, Robert Turcescu, ii cere demisia procurorului general Augustin Lazar, sustinand ca "trecutul nu se prescrie".



"Ce-o fi in mintea lui Augustin Lazar? Mi-e greu sa cred ca nu realizeaza cat rau face intregului sistem judiciar cu fiecare zi in care se incapataneaza sa nu demisioneze din functia de Procuror General. Ranile din vremea comunismului nu sunt vindecate in neamul asta, generatiile noastre, ale parintilor si ale bunicilor nostri nu i-au iertat pe tortionari. Trecutul nu se prescrie, Lazare! Cere-ti iertare si du-te acasa, trebuia s-o fi facut de mult", a scris Turcescu pe Facebook.

Citeste si: Augustin Lazar: Constat cu amaraciune cum drama unor fosti detinuti politici este folosita pentru denigrarea mea