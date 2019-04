Ion Cristoiu sustine ca "Augustin Lazar nu avea ce sa caute in functia de procuror, inclusiv de procuror sef".



"Am scris de 500 de ori ca domnul Augustin Lazar nu avea ce sa caute in functia de procuror, inclusiv de procuror sef. Augustin Lazar a fost procuror in comunism. In toate regimurile din toata lumea asta, procurorul apara statul. Statul poate fi imperial, regal, dictatorial etc. Statul socialist considera o serie de infractiuni, o serie de fapte pe care noi le consideram corecte, drept infractiuni.

Augustin Lazar cand a terminat facultatea avea mai multe posibilitati, sa se faca jurist, avocat, dar el a ales sa se faca procuror, automat, cand ai ales sa fii procuror, vei sti ca acolo o sa servesti statul comunist. Sunt sigur ca a trimis in puscarie zeci de oameni. In mapa sa profesionala se regasesc astfel de cazuri.

CNSAS se pregateste sa fie un instrument in campania electorala. CNSAS e condus de doamna Germina Nagat. A fost varf de lance in perioada lui Basescu", a spus Cristoiu, citat de antena3.ro.