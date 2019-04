Jurnalistul Liana Alexandru a relatat un incident care s-a produs intr-un avion in care se aflau si politicieni, printre care s-au numarat si Maria Grapini si Mircea Diaconu.



"Felicitari pilotului care-a oprit avionul pe pista, in semn de protest fata de comportamentul necivilizat al mai multor pasageri in timpul zborului de la Bruxelles! Nu stiu cine a pilotat aeronava, dar dupa ce a adus toti calatorii si echipajul in siguranta la sol, omul a oprit avionul inainte de punctul final pentru ca ciocarlanii care se hahaisera tot drumul si injurasera figuri publice (unele intamplator cu ei in avion: Maria Grapini, Mircea Diaconu, Cristian Parvulescu), s-au repezit la bagaje sa se dea jos primii, inainte de oprirea completa a aeronavei.

Incidentul e relatat de directorul MTR, Virgil Stefan Nitulescu, care a asistat la balamuc. Babuinii care s-au dat in spectacol erau invitatii lui Cristian Busoi, un om decent de felul lui, ii chemase la Parlamentul European sa le-arate cum se organizeaza alegerile. N-are sarmanul nicio vina ca poporul are exemplare cu apucaturi, dar chiar si asa tot trebuie sa-si ceara scuze pentru ce s-a-ntamplat. Asa invata toparlanii!", a scris Liana Alexandru pe Facebook.