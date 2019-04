Fiul scriitorului Andrei Plesu a fost adus vineri de la Bucuresti la Iasi pentru audieri, care au durat pana sambata la ora 3,30, cand procurorii au dispus retinerea lui, a precizat Gradinaru.

Reteaua de traficanti de droguri de mare risc, din care se pare ca face parte Mihai Plesu, alaturi de alte sapte persoane, a intrat in atentia anchetatorilor de anul trecut.

Reteaua a fost destructurata dupa ce vineri dimineata procurorii DIICOT Iasi si ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi au efectuat opt perchezitii domiciliare in Bucuresti, Iasi si comuna ieseana Probota. Cei opt sunt acuzati de trafic de droguri de risc in forma continuata si trafic de droguri de mare risc in forma continuata.

"La data de 17 septembrie 2018, organele de urmarire penala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca mai multe persoane care domiciliaza pe raza judetului Iasi comercializeaza droguri de risc - cannabis (skunk) si droguri de mare risc - comprimate de ecstasy (MDMA) mai multor consumatori de pe raza municipiului Iasi. De asemenea, s-a retinut faptul ca o suspecta in cauza comercializeaza cannabis cu suma 60-70 lei/gram iar in perioada cand in municipiul Iasi se organizeaza, in incinta unor diferite cluburi, evenimente muzicale, in principal cu specific tehno, suspecta se aprovizioneaza si cu cantitati de comprimate ecstasy (MDMA) in vederea comercializarii", a informat vineri DIICOT, printr-un comunicat de presa.

Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca unul dintre suspectii care domiciliaza pe raza judetului Iasi s-a deplasat periodic in Bucuresti, de unde s-a aprovizionat de la un alt suspect in cauza, cu diferite cantitati de droguri pe care mai apoi le-a transportat in Iasi, in vederea comercializarii.

"Suspectul care locuieste pe raza municipiului Bucuresti a reprezentat principala sursa de aprovizionare cu droguri pentru dealerul din judetul Iasi, acesta intreprinzand totodata demersuri pentru infiintarea unei culturi de ilicite de cannabis de tip in-door sprijinit fiind in aceste activitati si de catre concubina sa care cunostea toate detaliile legate de activitatile infractionale derulate, sprijinindu-l si implicandu-se in mod direct prin intermedierea unora dintre tranzactii, suport financiar, comunicarea anumitor aspecte persoanelor din legatura infractionala, aceasta fiind la randul sau consumatoare de droguri. In urma cercetarilor, a rezultat faptul ca sursa de aprovizionare cu droguri a suspectului din municipiul Bucuresti este o persoana de nationalitate straina, respectiv cetatenie britanica, care a fost ajutata in activitatea infractionala de catre concubina sa, cetatean roman", sustin procurorii.

Potrivit DIICOT, in urma perchezitiilor efectuate vineri au fost identificate locatii prevazute cu dispozitive de cultivare si intretinere a plantatiilor (lampi speciale, cort, ventilatoare, ghivece etc.), precum si diferite cantitati de cocaina, cannabis, ecstasy, rezina cannabis (hasis), ciuperci halucinogene, cantare electronice de precizie, grindere pentru maruntit substanta vegetala.

Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul politistilor specializati in combaterea criminalitatii organizate din cadrul BCCO Bucuresti, al luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale Iasi, jandarmilor din cadrul IJJ Iasi si ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei 'Vlad Tepes' Bucuresti.