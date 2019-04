Ceaiul verde este folosit in medicina chineza si japoneza de secole, iar popularitatea lui l-a adus si in lumea occidentala, care l-a numit superaliment. Cercetarile au scos la iveala faptul ca poate ajuta la prevenirea cancerului, la slabit si ca are beneficii in tratarea mai multor boli.



Iata care sunt afectiunile care pot fi ameliorate sau prevenite consumand ceai verde zilnic: Afectiunile cardiovasculare

Potrivit mai multor studii, ceaiul verde imbunatateste circulatia sanguina si are proprietatea de a scadea colesterolul rau. Prin aceste doua actiuni previne aparitia bolilor cardiovasculare. 3 cani de ceai verde pe zi scad riscul de infarct cu 43%. Cancerul

Efectele ceaiului asupra cancerului se datoreaza antioxidantului Epigallocatechin-3-gallate (EGCG), care ajuta la anihilarea radicalilor liberi din sange. Acestia sunt responsabili cu declansarea cumplitei maladii. Studiile au aratat ca ceaiul verde este eficient in lupta cu cancerul de prostata, de san si colonorectal. Obezitate

Ceaiul verde creste ritmul metabolic si ajuta la arderea grasimilor. Un studiu realizat de cercetatori americani si publicat in American Journal of Clinical Nutrition arata ca nivelul de grasime din organism scade cu 17% atunci cand ceaiul verde este consumat zilnic. Afectiuni ale oaselor si musculaturii

Ceaiul verde are prorpietati anti-inflamatorii care reduc reumatismul si artritele. Quercetin, un compus din ceaiul verde cu rol antioxidant si anti-inflamator, reduce durerile asociate bolilor de tip artrite. Consumul a cel putin 3 cani de ceai verde pe zi scade cu 60% riscul de aparitie a reumatismului in cazul femeilor, potrivit unui studiu realozay de Iowa Women`s Health. Glicemia ridicata

Potrivit unui studiu publicat in Iranian Journal of Medical Science, pacientilor cu diabet de tip 2 le-a scazut rezistenta la insulina atunci cand au consumat constant ceai verde. Fitochimicalele din ceaiul verde au proprietati anti-oxidative puternice, ceea ce ajuta la scaderea glicemiei. De asemenea, ajuta la scaderea nivelului de zahar din sange care este responsabila cu poftele de mancare, irascibilitate si oboseala cronica. Memoria si functiile cerebrale

Cafeina din ceaiul verde este un stimulator excelent, care ajuta dopamina, neurotransmitatorul responsabil cu producerea placerii. De aici, rezulta o memorie mai buna, o stare de spirit satisfacatoare si o vigilenta crescuta. Astm

Quercetina este un antioxidant si un anti-inflamator din ceaiul verde care inhina reactiilor alergice cum sunt cele responsabile pentru astm. In compozitia ceaiului verde mai exista si flavonoidele care reduc inflamatia sinusurilor. Problemele dermatologice

Studii realizate pe soareci arata ca expunerea la polifenoli duce la vindecarea mai rapida a bolilor de piele. Potrivit unui articol din Journal of the German Society Dermatology ceaiul verde este benefic si in vindecarea eczemelor. Anxietatea

Ceaiul verde contine o cantitate mai mica de cofeina decat alte tipuri de ceai ceea ce face ca riscul de anxietate sa fie mai mic. Ajuta de asemenea si la reducerea nivelului de stres din organism. Probleme stomatologice

Unele cercetari au demonstrat ca ceaiul verde reduce bacteriile din cavitatea bucala ceea ce duce la un numar scazut de bacterii si la ameliorarea plagii dentare. De asemenea, datorita antioxidantilor scade riscul de aparitie a cancerului oral la fumatori. Avand in vedere multitudinea de efecte benefice pe care ceaiul verde il are asupra organismului, nu ezitati sa il introduceti in dieta. Cautati firme distribuitoare de ceai verde adevarat, curat, dupa cod caen 8690 si asigurati-va ca aveti un furnizor bun.

