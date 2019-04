"La rosu" este termenul folosit pentru a defini o etapa intermediara a unei constructii. Denumirea este destul de sugestiva, daca ne gandim la nuanta caramizii, insa acest lucru nu inseamna ca din aceasta categorie fac parte doar constructiile realizate din acest material. Casa ”la rosu” este o constructie nefinalizata, destul de departe de casa de vis, care presupune doar turnarea fundatiei, ridicarea peretilor si realizarea structurii acoperisului.





Pentru ca o astfel de constructie sa devina locuibila si sa ofere tot confortul necesar, este nevoie, insa sa urmam cateva etape ulterioare, ce necesita o buna planificare si o gestionare eficienta a bugetului.

Iata, deci, care sunt cele 5 etape prin care trece o locuinta nefinisata pentru a se transforma intr-un imobil ”la gata”!

1. Tencuirea peretilor

Tencuiala peretilor interiori si exteriori este un proces care se poate desfasura manual sau mecanizat, adesea apelandu-se, insa, la prima varianta. Calitatea lucrarilor de tencuire este esentiala pentru a asigura rezistenta proceselor urmatoare, printre care placarea si gletuirea.

Pentru a-ti face o idee despre bugetul necesar acestei operatiuni, trebuie sa stii ca, pe langa costurile materialelor necesare, pretul manoperei (calculat pe mp) variaza intre 15-20 RON/mp.

Nu uita ca pentru finisarea peretilor interior se impune aplicarea de placa rigips, etapa urmata de aplicarea gletului, a amorsei si mai apoi a lavabilei.

2. Realizarea instalatiilor

Realizarea instalatiilor este o alta directie catre care iti vei concentra eforturile financiare si nu numai pentru a transforma o casa ”la rosu” intr-o casa ”la cheie”. Aceasta operatiune presupune montarea instalatiilor sanitare (din care fac parte: instalatia de apa rece, cea de apa calda si canalizarea), precum si a instalatiilor electrice.

Pentru finalizarea acestei etape este nevoie de o echipa dedicata de specialisti, care sa execute instalatiile conform normelor de siguranta si de calitate.

3. Finalizarea acoperisului

Finalizarea acoperisului este un proces care va porni intotdeauna de la construirea sarpantei, elementul care reprezinta, practic, structura sa de rezistenta. Urmeaza acoperirea capriorilor cu astreala din lemn sau metal, in functie de greutatea invelitorilor.

Mai apoi, se va monta invelitoarea, capitol la care ai diverse optiuni disponibile pe piata, printre care: tabla, sindrila, tigla - care poate fi metalica, din beton sau ceramica.

4. Racordarea la sistemul de utilitati

Racordarea la sistemul de utilitati este un alt aspect care creste greadul de confort al unei locuinte. Costurile acestui proces difera, de regula, in functie de mai multe criterii; pozitionarea casei sau solutiile tehnice oferite de furnizor pentru realizarea bransamentelor pot genera, dupa caz, costuri mai mici sau mai mari.

Acest pas implica in faza initiala obtinerea unor avize de bransare.

5. Alegerea finisajelor

Ultima si poate cea mai usoara parte din procesul de finalizare a unei case ”la rosu” consta in alegerea finisajelor. Acestea reprezinta, de fapt, ultimele retusuri pentru asigurarea confort optim pentru locuinta ta.

Montarea placilor ceramice, a tamplariei si vopsirea peretilor sunt activitati care se incadreaza in acest pas al proiectului de constructie.

In prealabil finisarii se va realiza, insa, sistemul de izolatii exterioare a peretilor, cu vata minerala bazaltica minerala sau de sticla, ori cu polistiren extrudat.