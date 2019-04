Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pledat vineri, la Calarasi, pentru refacerea si modernizarea sistemului de irigatii, argumentand ca este de "importanta nationala strategica" si doar prin intermediul acestuia accesul la produsele romanesti poate fi unul mai bun.







"Sistemul de irigatii - vorbim de un miliard de euro pana in 2020 pe care l-am stabilit impreuna sa fie alocat pentru aceasta lucrare care este de o importanta nationala strategica si vitala pentru agricultura romaneasca. Se vor iriga la finalul anului 2020 doua milioane de hectare. Dar mai aveti canale pentru aproape un milion de hectare, pe care o sa le descoperiti tot cum le-ati descoperit si pe celelalte si pe care trebuie sa le reabilitam. Deci vreau pana in toamna sa ne prezentati programul. (...). Din pacate, de 20 si ceva de ani s-a facut prea putin pentru acest sistem si a fost devalizat. Singurul guvern care a avut curaj sa inceapa un program de reabilitare inaintea noastra a fost guvernul Nastase. (...) Dupa guvernarea Nastase s-a ales praful de sistemul de irigatii. Asta e ceva de neiertat. Sunt bune ingrasamintele, sunt bune si soiurile, dar daca nu exista apa nu putem vorbi de productii mari. Ne da posibilitatea tuturor romanilor sa putem acea acces la produse romanesti, la produse curate, bune, sanatoase", a declarat Dragnea, care se afla intr-o vizita in judetul Calarasi alaturi de ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Dragnea, in acesti ani s-au adus in Romania fonduri europene in valoare de 8,2 miliarde de euro.

"S-au programat 3,2 in 2017 s-au adus 3,3 miliarde de euro, in 2018 s-au programat 3 miliarde, s-au adus peste 3 miliarde si in 2019 pana acum au intrat in visteria tarii 1,9 miliarde de euro. Toti acesti bani au fost folositi de fermieri pentru dotare si pentru a executa lucrarile la timp", a spus liderul PSD.