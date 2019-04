Odata cu progresul tehnologiei apar tot felul de gadgeturi pentru casa care schimba foarte mult stilul nostru de viata. Gasiti mai jos cateva astfel de dispozitive.







Dispozitivele inteligente pentru casă oferă soluții rapide la probleme de zi cu zi. Acestea ne eliberează de anumite sarcini de rutină și ne oferă, la schimb, mai mult timp pentru lucrurile care contează. Iată câteva exemple cu astfel de gadgeturi pentru casă.

Gadgeturi pentru casa - dispozitive smart

Boxa inteligentă Google Home

Google Home Mini este un dispozitiv compact și multifunctional. Poate fi folosit pentru a asculta muzica sau ca asistent personal pentru a va furniza stiri, prognoza meteo sau pentru a va aminti de intalnirile programate. Google Home Mini poate fi utilizata si pentru a controla diverse gadget-uri din casa ta, aceasta fiind compatibila cu Chromecast, Nest și Philips Hue. Astfel, poti controla cu ajutorul comenzilor vocale continutul de pe tv sau ajustarea luminozitatii. Este astfel un gadget performant si versatil. Poate fi comandat aici.

Becul inteligent LED Philips Hue

Acest bec smart va permite sa alegeți din 16 milioane de culori in aplicatia Hue. Puteti seta orice nuanta de lumina alba - de la lumina naturala energizanta rece, pana la lumina alba, calda si relaxanta. De asemenea, puteti controla luminile de la distanta. Becul inteligent de la Philips va permite sa conectati pana la 50 de lumini si 10 accesorii la consola Philips Hue. Dispozitivul poate fi comandat aici.

Dezumidificator Star-Light

Calitatea aerului locuinței noastre este extrem de importanta, iar pastrarea unui mediu cu o umiditate potrivita si recomandata pentru a evita efectele negative pe termen lung reprezinta o necesitate. Unul dintre gadgeturile pentru casa care va pot ajuta în acest sens este dezumidificatorul Star-Light DHD-1218W, destinat controlului umidității. Acesta lucrează în liniște fără să deranjeze, împrospătând aerul din atmosferă la un nivel de zgomot de 40 dB, nefiind nevoit să îl opriți înainte de culcare. Se gaseste aici.

Robot aspirator iRobot Roomba

Navigarea precisă prin iAdapt 2.0 cu localizare vizuală și sistemul de curățare în trei trepte AeroForce asigură o curățare perfectă de până la 185 m². Puteți controla robotul Roomba 966 oricând și oriunde, datorită aplicației pentru mobil iRobot HOME. Dispune de un sistem de curățare în trei trepte AeroForce, ceea ce mărește eficiența aspirării cu până la 50%. Peria laterală îi permite robotului Roomba curățarea eficientă din jurul mobilierului, de-a lungul pereților, din colțurile camerelor și din zonele greu accesibile. Îl cumparati de aici.

Xiaomi Mi Robot Vacuum este varianta mai ieftină a aspiratoarelor fără fir, prin aplicația mobilă Mi Home. Acest gadget pentru casă dispune de tehnologia Smart Vision Mapping. Are un motor Brushless - fără perii, pentru durată de viață foarte mare și eficiență energetică maximă. Are o autonomie de 2,5 ore per ciclu și încărcare automată. După finalizarea ciclului de curățare, robotul se încarcă singur și este din nou gata de acțiune. Îl cumparati de aici.

Termostat Smart Honeywell Lyric T6R

Lyric T6 este compatibil cu centrale termice pe gaz, centrale combi (încălzire + acm) și pompe de căldură. Controlul temperaturii se poate face prin mai multe smartphone-uri sau tablete, pentru toată familia. Termostatul inteligent Lyric T6R funcționează cu Apple HomeKit și AmazonEcho, astfel că puteți prelua controlul de oriunde. Lyric știe cât durează pentru ca locuința să ajungă la temperatura potrivită, eliminând experimentele și reducând facturile de energie. Dispozitivul pentru casă poate fi cumparat de aici.