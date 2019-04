Pisicile de companie sunt capabile sa isi recunoasca numele, aproape la fel ca si omologii lor canini, conform concluziilor unui studiu citat vineri de Press Association



Se cunosc multe informatii despre capacitatea cainilor de a comunica cu oamenii, insa o echipa de cercetatori din Japonia a dorit sa investigheze modul in care pisicile domestice pot face diferenta intre diferite cuvinte utilizate in limbajul uman.

Experimentul a constat in evaluarea modului in care pisicile reactioneaza cand isi aud numele, rostit de stapanii lor intr-un sir de substantive alese la intamplare, scrie Agerpres.

Ulterior, in cadrul altui test, aceleasi cuvinte au fost rostite de o persoana straina.

Cercetatorii au descoperit ca felinele de companie au manifestat reactii care indica recunoasterea - ciulirea urechilor sau miscarea capului - desi rareori au aratat mai mult entuziasm, precum miscarea cozilor sau emiterea unor sunete.

Specialistii au estimat ca este ''rezonabil'' sa se considere ca pisicile reactioneaza la propriile lor nume deoarece le-ar putea asocia cu recompensele, precum mancarea ori joaca, sau cu ''pedeapsa'', cum ar fi o baie sau un drum la veterinar. (Citeste si: Top 10 cele mai scumpe rase de pisici din lume)

Atsuko Saito de la Universitatea Sophia din Tokyo a declarat sa studiul, publicat in jurnalul Scientific Reports, ar putea fi util pentru imbunatatirea calitatii vietii pisicilor. ''Spre exemplu, le-am putea invata pe pisici ca obiectele sau locurile periculoase sunt mentionate prin enunturi specifice. Aceasta lucrare vine cu noi informatii despre capacitatea pisicilor de a comunica cu oamenii; clarificarea in continuare a abilitatilor de comunicare ale acestora ar putea imbunatati starea de bine, atat a oamenilor, cat si a pisicilor", a completat specialistul.

Conform unui studiu realizat in Marea Britanie si publicat la sfarsitul anului 2018 in jurnalul Learning & Behavior, cainii nu au o inteligenta deosebita atunci cand sunt comparati cu alte animale domestice sau salbatice. Potrivit unora dintre rezultatele cercetarii, in comparatie cu cainii, pisicile se descurca cel putin la fel de bine la identificarea oamenilor dupa voce