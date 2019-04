Seful sectiei Oftalmologie a Spitalului Judetean din Suceava, Georgeta Martiniuc, a fost schimbat din functie, iar contractul sau a fost suspendat, dupa ce medicul a fost reclamat ca le cerea pacientilor sa vina la cabinetul privat.



Cazul a fost reclamat de tatal fetitei, Lucian Baltaru, care, ulterior, a postat situatia si pe pagina sa de socializare.

El a povestit ca a mers cu fetita la spital, pentru control, dupa ce aceasta fost lovita in ochi cu un bat de un alt copil cu care se juca. Desi programul medicului incepea la 8:00, acesta a ajuns la cabinet o ora mai tarziu, dupa ce tatal l-a sunat pe directorul medical.

Dupa o consultatie scurta, barbatului i s-a recomandat sa revina peste cateva ore, insa la cabinetul privat. Omul a povestit incidentul pe internet si a depus si o plangere la conducerea spitalului.

Reactia spitalului

"Am decis sa incetam contractul de administrare cu doamna doctor Georgeta Martiniuc, in locul ei a fost desemnata temporar la conducerea sectiei de Oftalmologie o alta doctorita, pentru atitudinea neprofesionista si imorala pe care a avut-o fata de un copil care trebuia consultat in spitalul public. Nu am nimic impotriva legii care le permite medicilor sa lucreze si la cabinetele private, dar nu sunt de acord cu situatia in care un pacient vine la spitalul public sa fie directionat catre cabinetul privat", a declarat pentru Mediafax managerul SJU Suceava, Vasile Rimbu, potrivit Libertatea.ro.