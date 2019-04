Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca Romania are un plan foarte bine stabilit in privinta trecerii la moneda euro, iar obiectivul ramane clar anul 2024.



"Romania si-a stabilit un obiectiv clar (de aderare la euro - n. r.) anul 2024. Chiar daca suntem gata cu anumite cerinte, totusi decizia se ia la nivel european. Romania, in acest sens, are un plan foarte bine stabilit. Anul trecut, in decembrie, Guvernul a aprobat un astfel de plan, pentru trecerea la moneda euro. Noi ne tinem de el, ne indeplinim obiectivele, cum am facut intotdeauna", a spus Teodorovici, potrivit Jurnalul.ro.

Chestionat cum comenteaza discutiile din Consiliul Uniunii Europene pe marginea unei Directive prin care ar putea fi introduse cote la produsele accizabile, de tipul alcool sau tigari, Eugen Teodorovici le-a apreciat ca fiind ''foarte intense", insa, in opinia lui, nu se va ajunge la o crestere de taxe "in viitorul apropiat".

"Stiti foarte bine ca propuneri pot sa fie, dar important este sa fie discutate si acceptate de toti ministrii de Finante. Punctul meu de vedere, ca ministru de Finante si astazi presedintele ECOFIN-ului, este ca orice fel de discutie vizavi de noi taxari, noi cote de taxare trebuie sa se discute intr-un cadru larg si amanuntit. Nu putem sa ne jucam cu astfel de lucruri la nivel european. Este foarte important sa avem o abordare unitara la nivel european. Au fost si discutii aprinse in care Comisia a venit cu propunerea de schimba mecanismul de vot in cazul taxarii, asta probabil ca si din dorinta statelor mai mari care ar dori sa impuna o decizie si fiind deranjate de statele mai mici, care pot bloca un astfel de proces. Sunt discutii foarte intense, dar nu se va ajunge totusi la o crestere de taxe in viitorul apropiat", a mai spus Ministrul Finantelor.