Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine ca metroul ar putea circula in cartierul Drumul Taberei la sfarsitul acestui an.



Odata cu decizia Tribunalului Bucuresti de a respinge ultima contestatie depusa care viza achizitia sistemului de automatizare si siguranta, proiectul Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei-Eroilor a fost deblocat. Astfel, oficialii Metrorex si cei ai Ministerului Transporturilor promit ca in decembrie noua linie de metrou va fi functionala.

"Constructorul m-a asigurat ca la sfarsitul acestui an va finaliza tot ce tine de finisaje si de structura fizica. Contractul de automatizare va fi semnat saptamana viitoare, iar automatizarea va fi practic realizata pana la finalul acestui an. Domnul director (directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, n.r.) si-a pus mandatul la bataie ca va termina acest obiectiv si in luna decembrie se va circula pe Magistrala 5", a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care s-a aflat, joi, intr-o vizita pe santierul liniei de metrou Drumul Taberei-Eroilor, potrivit G4media.ro.

Cand va fi gata, pe noua magistrala de metrou Drumul Taberei-Eroilor vor circula 10 din cele 44 de trenuri Bombardier, care se afla deja in flota Metrorex, pana la achizitionarea a 13 garnituri noi, licitatie care a fost lansata luna trecuta si care este deja contestata.