Dan Radu Rusanu, fost presedinte ASF, arestat mai multe luni si achitat dupa trei ani intr-un dosar deschis de procurorii DNA, transmite o scrisoare deschisa oficialilor europeni.



"Ma numesc Dan Radu Rusanu si sunt membru al PNL din ianuarie 1990, in perioada 2000-2013, am fost VP al partidului. Am fost ales de patru ori in Parlamentul Romaniei ca senator si deputat si am detinut in acest timp atat functia de VP atat al Senatului cat al Camerei Deputatilor.

Prin educatie, dar mai ales prin convingeri, sunt un filogerman declarat si un sustinator fervent al U.E, considerand ca locul Romaniei nu poate fi decat alaturi de democratiile consolidate ale Batranului Continent.

Asemenea mie, gandeste majoritatea concetatenilor mei si asa se explica explozia de bucurie, consensul national din 1 ianuarie 2007, cand Romania a aderat la UE, in timpul guvernarii liberale, cu Calin Popescu Tariceanu premier. Atunci, ca si in decembrie 1989, aceleasi milioane de romani care inlaturasera dictatura comunista au sarbatorit in strada un eveniment decisiv in istoria noastra.

Intorcandu-ma la problemele personale, deloc intamplator, in anul 2013 am fost nominalizat si votat in unanimitate de catre camerele reunite ale Parlamentului Romaniei in functia de Presedinte al Autoritatti de Supraveghere Financiara (ASF), organism similar cu BaFin din Germania, AFM din Olanda si ACPR din Franta.

Dupa opt luni de zile, am fost citat la DNA unde mi s-a adus la cunostinta ca sunt inculpat intr-o cauza de coruptie, pentru patru infractiuni grave cu 52 de fapte materiale (dosarul continea peste 1800 de file). Dupa numai 30 de minute de audiere, procurorul de caz din subordinea dnei. Laura Codruta Kovesi mi-a semnat ordonanta de retinere, iar la iesirea din sediul parchetului mi s-au incalcat cele mai elementare drepturi. Astfel, la o ora de varf am fost scos cu catusele la maini si sub escorta politiei judiciare, in mijlocul ziaristilor si cameramanilor chemati acolo de procurori, momentul fiind transmis in direct la toate televiziunile nationale. Un veritabil linsaj mediac, a urmat apoi “comunicatul DNA” insusit si supervizat de Dna Laura Codruta Kovesi prin care eram acuzat si condamnat inainte de a fi judecat.

Patru luni de arest preventiv, 3 luni de arest la domiciliu si 11 luni de control judiciar

Au urmat patru luni de arest preventiv, 3 luni de arest la domiciliu si 11 luni de control judiciar, un calvar care a durat trei ani de proces, la capatul caruia ICCJ a pronuntat definitiv achitarea mea pe temeiul inexistentei faptei.

In tot acest timp, nici un coleg de partid, din parlament sau din guvern nu a incercat sa-mi ia apararea, desi erau convinsi de nevinovatia mea, fideli principiilor democratice ale UE de “A NU INTERVENII IN ACTUL DE JUSTITIE”, dar si stupidei indatoriri a fiecarui inclupat “de a-si dovedi nevinovatia in instanta”(in conditiile in care, totusi, acuzarea era obligata mai intai sa dovedeasca vinovatia inculpatului…).

Contrar acestor principii sustinute de UE, constat azi o interventie grosolana a conducerii Parlamentului UE in actul de justitie din Romania, cum si un dublu limbaj, prin incalcarea tuturor principiilor democratice clamate de Parlamentul UE cu scopul asumat fatis de a apara un inculpat, a carui acuzatie in continut nu o stim nici eu si nici dvs. Or, dublu standard practicat de organismele europene in interpretarea unor intamplari judiciare din Romania nu face altceva decat sa accentueze euroscepticismul. O minima consecventa in principiile declamate si gesturile publice ar face ca acest deficit de incredere sa fie nesemnificativ, dar sa va si onoreze.

"Nu pot s-o admir pe Laura Codruta Kovesi"

Pentru toate cele ce mi s-au intamplat, mie si altor romani in timpul conducerii DNA de catre Laura Codruta Kovesi, eu nu pot “S-O ADMIR” pe aceasta precum dl. Frans Timmermans si nici sa-i acord “SUPORTUL MEU” asa cum declara Dl.Tajani. Poate, daca aceste lucruri s-ar fi intamplat in tarile dvs, neindoielnic v-ati fi schimbat parerea si nu ati mai fi sustinut-o neconditionat pe dna. Laura Codruta Kovesi. Stimati Domni, nu cred ca o sa-mi raspundeti la aceasta scrisoare pentru ca spre deosebire de mine, nu ati trait aceeasi experienta traumatizanta in Romania DNA-ului condus de dna. Laura Codruta Kovesi.

Dan Radu Rusanu,

Fost penal, azi pensionar", se arata in scrisoare.