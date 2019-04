Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, a declarat, joi, ca Romania este unul dintre putinii membri NATO care isi respecta angajamentul asumat in Tara Galilor.



"Inca dinainte de aderarea sa la NATO, Romania a fost alaturi de Statele Unite in Afganistan, Irak si Kosovo, luptand impotriva terorismului si actionand pentru a transforma lumea intr-un loc mai sigur. Atunci cand Romania a aderat la NATO, in 2004, ea s-a dovedit rapid un Aliat capabil, iar acum este unul dintre putinii Aliati care isi respecta angajamentul asumat in Tara Galilor.

Statele Unite si alti Aliati NATO au facut eforturi continue pentru a asigura securitatea Romaniei si a flancului estic al Aliantei. Iar impreuna vom raspunde la noile provocari, inclusiv la amenintarile militare, cibernetice si hibride. Acel angajament fata de apararea colectiva a valorilor noastre comune si a suveranitatii statelor membre NATO este motivul pentru care Aliatii au hotarat in 2014 sa creasca investitiile in apararea noastra nationala. Noi ne-am angajat sa cheltuim cel putin 2% din PIB pentru aparare si sa investim cel putin 20% din acea suma pentru echipamente de anvergura pana in 2024", a afirmat Hans Klemm, cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice, potrivit unui comunicat, noteaza Stiripesurse.ro.