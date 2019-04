Ioan Muntean, un fost detinut inchis in Penitenciarul Aiud in regimul comunist, l-a acuzat, joi seara, pe procurorul general Augustin Lazar ca i-a amanat de doua ori eliberarea conditionata si ca l-a trimis la carcera timp de 10 zile pentru o poezie.



"Am cazut in coma de foame, conditiile erau grele. Trebuia sa te plimbi de la usa la geam 17 ore. Aveam un pat cu un placaj pe el care se ridica si se punea lacatul, era si frig. Eram trei intr-o camera.

Am intrat in Comisia de eliberare, in care era procurorul Augustin Lazar. El era seful Comisiei. Daca el zicea nu, nu plecai. Eu am fost de doua ori amanat. Prin `85 am iesit la raport la procuror sa-mi dea sa scriu ca sunt nevinovat. Am scris asa cum s-a intamplat. Cand m-am dus la el a dat ordin sa fiu bagat la izolare zece zile ca am calomniat organele puterii de stat. Eu vorbeam ca m-au bagat la puscarie nevinovat, dar procurorul Augustin Lazar spunea ca am calomniat organele puterii", a declarat Ioan Muntean, potrivit Mediafax.ro.

Ioan Muntean sustine ca Augustin Lazar l-a trimis la izolare timp de 10 zile pentru o poezie.

"In arest, am zis sa vina ca i-am facut o poezie. A venit si mi-a dat inca zece zile de izolare! La izolare o zi mancai, una nu! (...). Am avocata. A cerut despagubire. Eu vreau ca instanta sa se propunte ca sunt nevinovat", a completat Ioan Muntean.