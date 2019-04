Europarlamentarul Cristian Preda a publicat o scrisoare in care familiile jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia si a jurnalistului slovac Jan Kuciak, ucisi fiindca dezvaluiau acte de coruptie, cer Consiliului s-o numeasca pe Laura Codruta Kovesi la sefia Parchetului European.



"In ziua in care celebram lupta pentru oprirea crimelor impotriva jurnalistilor, Consiliul UE a remarcat ca lipsa unei reactii puternice atunci cand sunt atacati jurnalistii incurajeaza violentele impotriva acestora. In acelasi timp, esecul justitiei in a pedepsi crimele pe care jurnalistii le dezvaluie duce la esecul prevenirii asasinatelor din media", se arata in scrisoare, potrivit Ziare.com.

Familiile celor doi jurnalisti transmit Consiliului UE ca este important ca alegerea pe care o fac oficialii europeni sa fie una semnificativa.

"Stim acest lucru din propria experienta. Esecul statului de drept in tarile nostre, Malta si Slovacia, a dus la uciderea unor membri ai familiilor noastre, Daphne Caruana Galizia and Jan Kuciak. Aceleasi probleme din justitie impiedica si afecteaza in acest moment si pedepsirea vinovatilor de uciderea lor.

La numirea primului sef al Parchetului European, Consiliul UE este important sa faca o alegere semnificativa. De aceea, cerem Consiliului UE sa aleaga cel mai curajos si mai potrivit candidat pentru aceasta functie, o femeie "croita" in acelasi fel ca Daphne si Jan, Laura Codruta Kovesi.

Doamna Kovesi este candidatul cel mai calificat, care a mers pana la capat cu actiunile sale anti-coruptie, neavand sprijinul celorlalte institutii ale statului, un test pe care niciun alt candidat nu l-a trecut.

Daphne si Jan i-au aratat pe criminalii care ar fi trebuit investigati si condamnati. Cei mai multi dintre ei, in cazul lui Daphne, sunt inca liberi. Imunitatea de facto pe care o au in fata legii le-a dat curaj celor care i-au asasinat, care au operatiuni criminale complexe transfrontaliere, operatiuni care ar intra sub competenta Parchetului European.

Dna Kovesi stie ce sa faca pentru a preveni asasinarea jurnalistilor care investigheaza coruptia, spalarea de bani si marile fraude financiare.

Stim ca aceste candidaturi devin jetoane intr-o negociere politica intre statele membre, dar spalarea banilor si coruptia reprezinta chestiuni serioase de securitate transfrontaliera, care nu pot face obiectul unui compromis politic.

Solicitam Consiliului sa puna pret pe oameni curajosi ca Daphne, sotie si mama, si Jan, fiu si frate, oameni precum dna Kovesi. Parlamentul European a stabilit ca doamna Kovesi are cele mai bune competente pentru a conduce Parchetul European. S-a situat pe primul loc si in clasamentul realizat de experti independenti. Are sprijinul nostru si speram ca putem sa ne bazam si pe sprijinul vostru", se mai arata in scrisoarea semnata "Jozef Kuciak si familia sa; Petru, Matei, Andrei si Paul Caruana Galizia".