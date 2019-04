Laura Codruta Kovesi a scapat de masura controlului judiciar.





Instanta suprema a admis miercuri plangerea fostei sefe a DNA si a decis revocarea masurii controlului judiciar dispus impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa in legatura cu aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa.

Decizia Instantei supreme a fost anuntata de Kovesi care a participat la citirea hotararii in sala de judecata.

”S-a dispus revocarea măsurii. Am contestat că această măsură a fost nelegală. Am arătat în contestație toate motivele de nelegalitate, de netemeinicie.

Acum pot să părăsesc și țara, s-au revocat toate măsurile și mi s-a admis contestația”, a declarat Kovesi după aflarea sentinței.