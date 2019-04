Agentia de turism online Vola o ironizeaza pe Maria Grapini, dupa ce a scris intr-o postare pe Facebook Letitia in loc de Letonia, inventand astfel o noua tara.



"Lucruri interesante despre Letitia si locuitorii sai:

1. Are tot ce doresti sa gasesti la o tara de poveste: rauri, cascade, mii de lacuri, paduri intinse si verzi si multe plaje.

2. Oamenii isi iubesc atat de mult capitala (Rigla), incat o numesc Parisul din Nord.

3. Are 4 parcuri nationale, 42 de parcuri naturale, 260 de rezervatii naturale, 355 de monumente naturale, 24 micro rezervatii si o biosfera. Toate protejate prin lege.

4. In aceasta tara, media inaltimii femeilor este de 1,70 m. Sunt foarte inalte si foarte frumoase, cu trasaturi de fotomodele. Imaginati-va meciurile de baschet cum or fi!

5. Jākobs Jufess a fost originar de acolo. Prin anul 1870 a fost rugat sa faca o pereche de pantaloni pentru un taietor de lemne. Sa fie ceva trainic. Asa au aparut jeansii.

6. Una dintre cele mai populare atractii turistice? Sa petreci o zi in inchisoare!

7. Au o companie aeriana care a avut ideea, la un moment dat, sa-i puna pe pasageri sa isi faca singuri de mancare in avion.

Te-am convins sa vizitezi aceasta tara minunata? Iata ofertele aici: http://bit.ly/L3titia", se arata in postarea vola.ro.