Ambasada Frantei in Romania a transmis miercuri un mesaj Guvernului roman "sa se abtina de la modificari care ar slabi statul de drept si capacitatea Romaniei de a lupta impotriva criminalitatii si coruptiei". Mesajul a fost publicat pe contul oficial de Facebook si este adresat in numele Austriei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elvetiei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Irlandei, Norvegiei, Olandei, Statelor Unite si Suediei.



Noi, parteneri internationali si aliati ai Romaniei, chemam toate partile implicate in elaborarea ordonantelor de urgenta ale guvernului care modifica legislatia referitoare la domeniul justitiei, sa se abtina de la modificari care ar slabi statul de drept si capacitatea Romaniei de a lupta impotriva criminalitatii si coruptiei.

Din pacate, solicitarile noastre oficiale de dialog privind aceste subiecte au ramas fara raspuns de la inceputul lunii ianuarie a acestui an.

Suntem profund ingrijorati de integritatea sistemului judiciar romanesc, care a fost zdruncinat de modificari imprevizibile care nu intaresc eforturile Romaniei de a consolida progresul in materie de justitie. Dimpotriva, efectul cumulativ al acestor modificari prezinta riscul incetinirii luptei impotriva coruptiei si subminarii independentei sistemului judiciar. Asteptam ca procesul de reforma sa se bazeze pe o abordare inclusiva care sa implice toate partile, prin consultari ample. Un astfel de proces trebuie sa se desfasoare in interesul tuturor cetatenilor romani. Acest lucru necesita, de asemenea, ca toti actorii implicati sa ia in considerare opiniile si propunerile de sprijin oferite de expertii juridici romani si internationali, pentru a evita o si mai mare alterare a progreselor remarcabile inregistrate in domeniul justitiei de Romania in ultimele doua decenii.

Ordonantele de urgenta care par a fi in curs de discutie pot avea un impact negativ asupra independentei justitiei romanesti, ceea ce ar slabi increderea cetatenilor si a partenerilor Romaniei in sistemul judiciar, dar si in guvernul Romaniei.

Romania trebuie sa tina cont de recomandarile organismelor Consiliului Europei

In opinia tarilor partenere, este esential ca Romania sa tina seama de recomandarile organismelor Consiliului Europei, cum ar fi Comisia de la Venetia si GRECO, ale Parlamentului European, ale Consiliului Uniunii Europene si ale Comisiei Europene din ultimul sau raport in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) si sa asigure o justitie eficienta, transparenta si impartiala.

Modificarile anticipate prezinta un risc de incalcare a valorilor comune. In plus, acestea ar putea avea un efect negativ de durata asupra dezvoltarii economice a tarii. Faptul ca Romania detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene ii confera o responsabilitate speciala. Indemnam Guvernul Romaniei si toti actorii implicati sa tina seama in mod corespunzator de aceasta declaratie comuna si sa reafirme angajamentul politic al Romaniei de a sustine valorile noastre comune.